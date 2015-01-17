جزئیات تازه از شکست تحریم بنزین/ انحصار ۱۰۰ ساله آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط ۴.۵ تا ۵ میلیون لیتر بنزین وارد کرده است اما به واردات بنزین به منزله شکسته شدن تحریم زنجیره تولید این فرآورده استراتژیک نفتی نیست.

بر این اساس هر چند این روزها دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره توافق بر روی مسائل هسته ای گفتگو و مذاکره می کنند اما شرکت‌های نفتی آمریکا تاکنون هیچ گونه نرمشی درباره کاهش تحریم‌های نفتی ایران نداشته اند.

یکی از مهمترین تحریم های آمریکایی ها علیه صنایع نفت و پالایش نفت ایران مربوط به تامین و فروش کاتالیست و مواد افزودنی تولید این فرآورده استراتژیک نفتی در پالایشگاه های نفت است به طوری که از سه سال گذشته تاکنون شرکت UOP آمریکا فروش یک کاتالیست پر مصرف تولید بنزین به ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

از این رو شرکت UOP آمریکا که انحصار تولید کاتالیست واحدهای آیزومریزاسیون پالایشگاه های نفتی (یکی از واحدهای اصلی تولید بنزین در پالایشگاه ها) را در اختیار دارد، تاکنون از فروش این کاتالیست به پالایشگاه ها و طرح های جدید بنزین سازی ایران خودداری کرده است.

نمونه بارز این تحریم منجر به تاخیر در راه اندازی مجتمع جدید بنزین پالایشگاه نفت اصفهان شده است و با گذشت حدود یکسال از مراحل ساخت، نصب و راه اندازی اما به دلیل عدم وجود کاتالیست واحد آیزومریزاسیون این مجتمع بمزین سازی فعلا امکان تولید محصول ندارد.

در این بین با امضای قراردادی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت های سازنده داخلی برای نخستین بار ایران به انحصار تولید کاتالیست واحدهای آیزومریزاسیون پالایشگاه های نفت توسط شرکت های آمریکایی پایان داده است.

شاهرخ خسروانی قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با مهر با تائید دستیابی جمهوری اسلامی ایران به طراحی و تولید این کاتالیست بنزین سازی، گفت: با آغاز تولید تجاری این کاتالیست تا پایان سال جاری واحد جدید بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در گفتگو با مهر با اشاره به تحریم تحویل برخی از کاتالیست‌های بنزینی توسط شرکت UOP آمریکا برای تکمیل طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، گفت: با توجه به تحریم‌های اعمال شده با مشارکت سازندگان داخلی تولید این کاتالیست بنزینی در داخل کشور آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای نخستین بار به صورت آزمایشی این کاتالیست واحدهای بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان در داخل و توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید خواهد شد، تصریح کرد: با تولید این کاتالیست امکان بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان با ظرفیت تولید روزانه بیش از سه میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ فراهم می‌شود.

به گزارش مهر، مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان از سه واحد فرآیندی شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفتا، تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده است.

در حال حاضر واحد فرآیندی تصفیه هیدروژنی نفتا با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه به طور کامل راه اندازی و در مدار بهره برداری قرار گرفته و شمارش معکوس راه اندازی واحدهای تبدیل کاتالیستی و آیزومریزاسیون در مجموع با ۵۷ هزار بشکه ظرفیت فرآورشی آغاز شده است.

افزایش درجه آرام سوزی و عدد اکتان بنزین تولیدی به ۹۸ از ویژگی‌های این طرح عظیم بنزین سازی است که با راه اندازی این پروژه عملا پالایشگاه نفت اصفهان از واردات مواد اکتان افزا خودکفا خواهد شد.