اجرای طرح احیاء، اصلاح و توسعه گیاهان دارویی در شهرستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو بهرامی نژاد اظهار کرد: تمرکز برنامه های احیایی بر روی گونه مرتعی آویشن است، این گیاه با ارزش دارویی که در کوههای شهرستان میناب برداشت می شود، بیشترین تراکم را در روستای بخش سندرک میناب ازجمله منطقه چهارده روستا دارد.

وی افزود: این طرح در رویشگاه‌های آویشن مراتع دهستان درپهن در بخش سندرک علی الخصوص منطقه چهارده روستا و سیت توسط مجریان و بهره برداران محلی درحال انجام می باشد.

بهرامی نژاد با بیان این مطلب که کنار، بادام کوهی و بنه از دیگر گونه‌های مورد احیا در طرح مذکور است، افزود: این طرح شامل بذر پاشی و بذرکاری، کپه کاری، احداث خشکه چین و عملیات خاکدهی است که امیدواریم با توجه به بارندگی های اخیر و پیش رو در مناطق کوهستانی بستر توسعه رویش گیاهان دارویی و مرتعی را فراهم کند.