ادامه اعتراضات به هتاکی"شارلی ابدو"/عکاس فرانس پرس در پاکستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات مردم کشورهای مختلف در اعتراض به انتشار تصاویر موهن پیامبر اکرم (ص) در نشریه فرانسوی "شارلی ابدو" همچنان ادامه دارد. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره خود پس از حمله مسلحانه به این نشریه که کشته شدن 12 نفر را در پی داشت در 5 میلیون نسخه و به 5 زبان زنده دنیا تصاویر حاوی توهین به پیامبر اکرم (ص) را منتشر کرد.

این اقدام که روز چهارنشبه صورت گرفت با موجی از خشم مسلمانان جهان مواجه شده است. بنا بر اعلام روسیا الیوم، در شهر قدس واقع در کرانه باختری شهروندان فلسطینی پس از اقامه نماز جمعه با برپایی تظاهراتی در مسجدالاقصی خشم خود را از اهانت به پیامبر اکرم (ص) اعلام کردند.

در اردن نیز هزاران نفر از شهروندان این کشور در امان تظاهرات کردند و کمیته ای را موسوم به کمیته ملی اردن برای یاری پیامبر اکرم (ص) تشکیل دادند. این تظاهرات پیش از آنکه به منطقه "الدوار الثالث" مقر سفارت فرانسه در امان برسد به درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی منجر شد.

در خارطوم پایتخت سودان نیز صدها شهروند سودانی با برپایی تظاهرات اهانت به پیامبر اکرم را محکوم کردند. نیروهای پلیس سودان مانع نزدیک شدن معترضان به سفارت فرانسه در خارطوم شدند.

در نواکشوط پایتخت موریتانی نیز هزاران نفر در تظاهرات ضد فرانسوی و نشریه شارلی ابدو شرکت کردند. معترضان پرچم فرانسه را به آتش کشیدند و نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به سفارت فرانسه در موریتانی شدند.

تظاهرات مشابه در الجزایر نیز به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس منجر شد. نیروهای پلیس برای متفرق کردن مردم از گلوله های غیر جنگی استفاده کردند و معترضان نیز به سوی پلیس کوکتل مولوتف و سنگ پرتاب می کردند.

در همین راستا رویترز گزارش داد که تظاهرات مشابه در نیجر که به درگیری کشیده شد چهار کشته بر جا گذاشت. تظاهرات در پاکستان نیز که به درگیری میان نیروهای پلیس پاکستان و تظاهرات کنندگان منجر شد باعث کشته شدن عکاس خبرگزاری فرانسه شد.