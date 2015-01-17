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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

سایت ایتالیایی؛

سردار آزمون زیر ذره‌بین باشگاه میلان

سردار آزمون زیر ذره‌بین باشگاه میلان

یک سایت ایتالیایی مدعی شد باشگاه میلان ایتالیا ستاره جوان تیم ملی فوتبال ایران را زیر نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، درخشش سردار آزمون در تیم باشگاهی روبین کازان و تیم ملی ایران باعث شده باشگاه میلان این بازیکن را زیر ذره بین قرار دهد. بر اساس گزارش سایت vocidisport سران روسونری این بازیکن را زیر نظر گرفته اند و به دنبال تحقیقات بیشتر درباره وی هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: این بازیکن متولد 1995 بوده که در تیم روبین کازان روسیه بازی می کند و مورد توجه چند تیم اروپایی قرار گرفت که بعد از گل زیبایی که وارد دروازه قطر کرده، مورد توجه باشگاه میلان هم قرار گرفته است.

این گزارش با یک سوال به پایان می‌رسد: اما چه کسی می‌داند که روسونری نمی‌تواند "مسی ایران" را به خدمت بگیرد؟

کد مطلب 2466278

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    نظرات

    • میلاد مظاهری ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
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      راه موفقیت تیم ملی پرورش لژیونر هایی در لیگ های اروپایی است مثل ژاپن

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