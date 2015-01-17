به گزارش خبرگزاری مهر، درخشش سردار آزمون در تیم باشگاهی روبین کازان و تیم ملی ایران باعث شده باشگاه میلان این بازیکن را زیر ذره بین قرار دهد. بر اساس گزارش سایت vocidisport سران روسونری این بازیکن را زیر نظر گرفته اند و به دنبال تحقیقات بیشتر درباره وی هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: این بازیکن متولد 1995 بوده که در تیم روبین کازان روسیه بازی می کند و مورد توجه چند تیم اروپایی قرار گرفت که بعد از گل زیبایی که وارد دروازه قطر کرده، مورد توجه باشگاه میلان هم قرار گرفته است.

این گزارش با یک سوال به پایان می‌رسد: اما چه کسی می‌داند که روسونری نمی‌تواند "مسی ایران" را به خدمت بگیرد؟