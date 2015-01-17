نظری درباره نامزد شدن رامنی برای انتخابات 2016 ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «باراک اوباما» شب گذشته در پاسخ به پرسشی که از وی در مورد تصمیم «میت رامنی» برای نامزد شدن در انتخابات سال 2016 سوال شده بود اعلام کرد که نظری در این رابط ندارد.

رامنی در سال 2012 رقابت سختی را با اوباما داشت. تمایل وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در حالی است که حزب جمهوریخواه از مدت ها قبل در حال آماده کردن شرایط برای حضور «جب بوش» برادر جرج دبلیو بوش، در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.

به دلیل فرایند خاص انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هر حزب برای آنکه فقط یک نامزد را در انتخابات معرف کند، در صورتی که چند فرد تمایل به شرکت در این رقابت ها داشته باشند، اقدام به برگزاری انتخابات درون حزبی می کند . انتخابات درون حزبی به صورت مجزا در هر ایالت برگزار می شوند که فرایندی زمانبر و پر هزینه است از همین رو در صورتیکه «جب بوش» و «میت رامنی» خواهان شرکت در انتخابات 2016 باشند، حزب جمهوریخواه از چندی دیگر وارد فرایند انتخابت درون حزبی می شود.