به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌شک، مشهورترین اثر ناصرخسرو، سفرنامه‌ اوست که دربردارنده‌ یادداشت‌های روزانه‌ی سفر هفت ساله‌ او از ۴۳۷ تا ۴۴۴ ق. به ایران، آسیای صغیر، شامات، عربستان و مصر است. وی همه‌ دیده‌های خود از اوضاع و احوال شهرها و دستاوردهای سفرش را در این کتاب آورده است. نثر سفر‌نامه ساده و روان است و از الگوهای کهن و ارزشمند ساده‌نویسی و ایجاز در نثر فارسی به شمار می‌رود.

سفرنامه‌ ناصرخسرو از نظر تاریخی، جغرافیایی، جامعه‌شناختی و زبان‌شناختی اهمیت فراوان دارد. سومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو در روز چهارشنبه اول و هشتم بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به شرح و بررسی سفرنامه‌ ناصرخسرو اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی ـ استاد دانشگاه فردوسی مشهد ـ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.