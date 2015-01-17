تماشاخانه «باران» به کمک جشنواره تئاتر فجر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه امن زاده مدیر تئاتر «باران» که با در اختیار گذاشتن این سالن تئاتر، به جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیوسته این همکاری را اتفاق فرخنده ای در تئاتر کشور دانسته و گفت: تئاتر «باران» تنها سالن خصوصی است که با سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همکاری دارد و امیدوارم دولت و دیگر سازمان های مردمی به عنوان یک نهاد حمایت کننده از گروه خصوصی که به تجلی فرهنگ کمک می کنند باشند. ما به عنوان بخش خصوصی محدودیت های خود را داریم و هدفمان این است که تئاتر که هنر فعال، آگاهی بخش و روشنایی دهنده ای است پیشرفت کند.

وی تاکید کرد: سالن اجرايی «باران» را سالنی بلك‌باكس طراحی كرده‌ايم كه می‌توان گفت شرايطی شبيه به تالار چهارسوی تئاتر شهر را دارد و در كنار آن سعی كرده‌ايم تمام امكاناتی كه يك تالار حرفه‌ای بايد داشته باشد در آن فراهم كنيم كه از جمله آن اتاق گريم است.

فهیمه امن زاده در پایان بیان کرد: امیدواریم اضافه شدن تئاتر باران دمیدن روحی تازه به کالبد نیمه‌جان تئاتر کشور باشد.