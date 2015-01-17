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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

اعلام زمان تمرین تیم ملی و حضور حیدری در نشست خبری

اعلام زمان تمرین تیم ملی و حضور حیدری در نشست خبری

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با امارات عصر فردا یکشنبه در زمین اصلی ورزشگاه "سانکورپ" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از رویارویی با تیم امارات در آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملتهای آسیا، ساعت 18:30 فردا در زمین اصلی ورزشگاه "سانکورپ" برگزار می‌شود.

طبق اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها 15 دقیقه ابتدایی این تمرین برای پوشش خبری و تصویری باز است.

همچنین نشست خبری سرمربی و یکی از بازیکنان تیم ملی ایران ساعت 17:45 دقیقه و در سالن نشست خبری همین ورزشگاه برگزار می‌شود که کارلوس کی‌روش و خسرو حیدری، پاسخگوی سوالات رسانه‌ها خواهند بود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات که سومین مسابقه دو تیم در مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای آسیا است، ساعت 19 روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه بریزبان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2466849

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