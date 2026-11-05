https://mehrnews.com/x3dx47 ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹ کد مطلب 7001419 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹ برگزاری نمایشگاه دیدار در حوزه هنری کاشان کاشان - نمایشگاه دیدار در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی کاشان برپا شده است. دریافت 36 MB گزارش: هادی نجف زاده کد مطلب 7001419 کپی شد مطالب مرتبط جشنواره فیلم مقاومت در ایستگاه پایانی؛ «سرزمین فرشتهها» برگزیده شد افتخار به هویت مازندرانی با پاسداشت میراث فرهنگی معنا پیدا میکند «آوازی برای سرزمین مادری» به جشنواره ملی تئاتر نینوائیان راه یافت پیگیری حقوقی جنایت میناب با مشارکت حقوقدانان داخل و خارج از کشور شالچی: قرآن ریشه هویت فرهنگی و تمدنی ایرانیان است برچسبها حوزه هنری انقلاب اسلامی کاشان سازمان تبلیغات اسلامی
نظر شما