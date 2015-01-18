«سخن و سخنوری مولانا» منتشر شد

ناهید نظری مدیر انتشارات نجم کبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این کتاب اثر دیگری از کاظم محمدی، محقق عرفان اسلامی است که پیش از این، کتاب‌های دیگری درباره عرفای بزرگ به قلم و تحقیق او به چاپ رسیده است.

وی افزود: این کتاب هم با توجه به حجمی که دارد، در واقع جزوه کوچکی درباره نوع سخن گفتن جلال‌الدین محمد بلخی یا مولانا است که مطالبی را درباره کیفیت و چگونه سخن گفتن او در دوران حیاتش را در بر می‌گیرد. یکی از دلایل تبحر مولوی در سخنوری، شاید قدرت پدرش در سخنوری و خطابه بوده است. اما جالب است که خود مولانا از خطابه تنفر داشته و حتی در مقاطعی هم گفته که من از شعر خوشم نمی‌آید.

این مدیر نشر در ادامه گفت: کتاب ۴۰ صفحه‌ای «سخن و سخنوری مولانا» ‌ با موضوعات و مطالبی که به آن‌ها اشاره کردم، به تازگی به چاپ رسیده و همین روزها در انتظار گرفتن اعلام وصول آن هستیم تا آن را راهی بازار نشر کنیم.