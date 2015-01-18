تحلیل اندیشکده آمریکایی از سیاست خارجی ایران/ قاطعیت رهبر عالی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی اندیشکده امریکایی «امریکن اینترپرایز» (AEI) با انتشار گزارش ویژه‎ای، به گمانه‌زنی راجع به تغییرات احتمالی در سیاست خارجی ایران پرداخته است.

پایگاه مورد اشاره، بیانات اخیر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری را نشان دهنده تغییرات قابل توجه در سیاست خارجی ایران قلمداد کرده، می‎نویسد: «روحانی از زمان پیروزی در انتخابات برای رفع چند نقیصه جدی در سیاست ایران تلاش کرده است. مواردی همچون رابطه بیش از حد «تقابل‎محور» با ایالات متحده و همچنین انزوای غیرضروری و مخرب از جامعه جهانی، به عقیده روحانی، این مشکلات تهدیدکننده چشم انداز موفقیت جمهوری اسلامی است و سقوط اخیر قیمت نفت نیز به هشدارهای او فوریت بخشیده است.»

این اندیشکده امریکایی می‎افزاید: «[حضرت آیت الله] خامنه‎ای تاکنون از نقد رویکردهای روحانی خودداری کرده و به میزان قابل توجهی دست رئیس جمهور را در اجرای سیاست‎هایش باز گذاشته است. رهبر عالی ایران موافق است که تحریم‎های بین‎المللی علیه ایران باید برچیده شود. او حتی در برابر حملات تندروها از مذاکرات روحانی حمایت کرده است. البته [حضرت آیت‎الله] خامنه ای همچنان با اصرار از آمریکا به‌عنوان بزرگترین دشمن ایران یاد می‌کند و با توجه به شکنندگی و سقوط قیمت جهانی نفت، مؤکدا حامی پایه‎گذاری یک اقتصاد مقاومتی خودکفا است که از نظام اقتصادی بین المللی استقلال داشته و ایمن از تحریم‎ها باشد.»

امریکن اینترپرایز در ادامه با اشاره به سخنان اخیر دکتر روحانی راجع به «رفراندوم در مسائل اساسی کشور» و «ترجیح منافع ملی بر ایدئولوژی در عرصه دیپلماسی» مدعی می‎شود: «تهران مدت‎هاست به این واقعیت پی برده که تحت شرایطی، آرمان‎های انقلابی هم قابل مذاکره است[!] اشارات اخیر روحانی، لزوم رضایت ایران به کاهش ظرفیت سانتریفیوژها به‌خاطر اهداف مهمتر اقتصادی و سیاسی را یادآوری می‌کند.»

پایگاه مزبور سپس اضافه می‎کند: «رهبر عالی ایران مذاکرات بر سر برنامه هسته‎ای را یک بار در سال ۲۰۰۳ و بار دیگر در سال ۲۰۱۳ با تردید مورد تأیید قرار داد؛ با این وجود در برابر نابودی زیرساخت هسته‌ای یا به عقب بازگرداندن پیشرفت‌های علمی قاطعیت نشان داد. او در عین حال در برابر اظهارات اخیر حسن روحانی موضع صریحی اتخاذ ننمود و در آخرین سخنرانی‎های خود به‌طور مستقیم احتمال رفراندوم را رد نکرد و چیزی در مورد خط قرمز بودن تعداد سانتریفیوژها نگفت.»

در پایان تحلیل این اندیشکده آمریکایی می‎خوانیم: «کاهش رویکرد سختگیرانه در برابر آمریکا و جامعه جهانی، ممکن است فقط یک عکس العمل موقت از جانب ایران به افت بهای نفت و فشار تحریم‎ها باشد؛ که در این صورت می‎تواند به سادگی با تغییر شرایط به حالت اول برگردد. به هر حال مذاکرات هسته‎ای تنها معطوف به یک بخش از گره پیچیده مسائل ایران است و غرب بدون دست و پنجه نرم کردن با پیچیدگی‎های داخلی و جریانات پشت پرده، قادر به درک درست مواضع ایران در مذاکرات نخواهد بود.»