احیای سنت حسنه وقف نیازمند تلاش جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی، ظهر یکشنبه در همایش رونمایی از اوراق وقف ساخت فاز دوم بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری، با بیان اینکه خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است، گفت: اموالی که به هر فرد عطا شده، امانتی در دست ما بوده و نباید از انفاق غافل شویم.

وی با بیان اینکه برخی افراد پس از به دست آوردن و اندوختن مال بخل ورزیده و از انفاق دوری می کنند، اضافه کرد: انفاق در راه خدا سبب افزایش خیرات و برکات برای فرد انفاق کننده می شود.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه ملت ایران طی ۳۶ سال گذشته از جان و مال خود گذشتند و سخاوتمندی خود را در عرصه های مختلف به نمایش گذاشتند، افزود: امروز بار دیگر در احیای سنت نیکوی وقف گام های محکمی برداشته و برای زنده نگه داشتن آن تلاش می کنند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه صدور اوراق وقف سال گذشته نیز مطرح و با موافقت مجلس شورای اسلامی مصوب شد، اظهار کرد: این اوراق زمینه ای برای افرادی است که نمی توانند به تنهایی موقوفاتی از خود به جای گذارند.

وی ادامه داد: افراد مختلف می توانند مبالغ مورد نظر خود را با همکاری یکدیگر به اشتراک گذاشته و اوراق وقف را برای ساخت سومین بیمارستان سرطانی کشور خریداری کنند.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه اوراق وقف تا کنون در احداث دو بیمارستان سرطانی در تهران و شیراز به فروش رسیده است، تصریح کرد: اوراق وقف استان مرکزی برای ساخت بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری اراک به عنوان سومین بیمارستانی که با این اوراق ساخته می شود، به فروش می رسد.

حجت اسلام محمدی اظهار کرد: این حرکت جهادی نه تنها ادامه دهنده راه ائمه اطهار (ع)، بلکه احیا کننده سنت حسنه وقف برای ماندگاری و انتقال به نسل های آینده است.

وی با اشاره به اینکه دستگیری از نیازمندان همواره در دین مبین اسلام تاکید شده است، افزود: امروز در جامعه مشکلات و مسایلی وجود دارد که با وقف و عایدات حاصل از آن رفع می شود.

بهترین عمل و ماندگارترین فعالیت هر فرد که سبب خیر دنیا و آخرت می شود، گذشتن از مال برای دستگیری از نیازمندان است.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه وقف به عنوان صدقه جاریه و از احکام و آموزه های دینی مسلمانان است، گفت: بهترین عمل و ماندگارترین فعالیت هر فرد که سبب خیر دنیا و آخرت می شود، گذشتن از مال برای دستگیری از نیازمندان است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه مال، عمل صالح و اولاد چیزهای است که از انسان برجای می ماند، افزود: بهترین و ماندگارترین نوع انفاق که حتی پس از سالها برجای می ماند، وقف است.

وی بر تبلیغ و اطلاع رسانی مستمر این سنت نیکو تاکید کرد و گفت: نباید این سنت حسنه محدود به زمان باشد و همواره در طول زمان اصحاب رسانه، ائمه جماعات و مسوولان فرهنگی جامعه در ترویج و گسترش آن باید تلاش کنند.