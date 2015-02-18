امضای تفاهم نامه همکاری احیا و مرمت موقوفات درمانی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک، ظهر چهارشنبه در این دیدار با بیان اینکه مشکلات حوزه سلامت بسیار بوده و رفع آن تنها از عهده دولت و دانشگاه علوم پزشکی برنمی آید، گفت: برای رفع این مشکلات نیازمند همکاری همه جانبه برای رفع مشکلات حوزه درمان هستیم.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گامی موثر در راستای حل این مشکلات با استفاده از نذورات و موقوفات در حوزه درمان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: در این تفاهم نامه مقرر دانشگاه علوم پزشکی در راستای مرمت و تجهیز درمانگاه های موقوفه استان همکاری لازم را با اداره کل اوقاف و امور خیریه داشته باشد.

ترویج فرهنگ وقف حلال بسیاری از مشکلات حوزه سلامت

مدیر کل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی در این دیدار با تاکید بر اینکه امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی بریا حل مشکلات در حوزه سلامت انجام شد، گفت: ترویج فرهنگ وقف حلال بسیاری از مشکلات جامعه بوده و حوزه سلامت بخش مهمی را به خود اختصاص می دهد.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان با بیان اینکه در شهرهای اراک، ساوه و خنداب درمانگاه های موقوفه وجود دارد، اضافه کرد: برای تجهیز و احیا و مرمت این درمانگاه ها در راستای تفاهم نامه مذکور دانشگاه علوم پزشکی همکاری لازم را تعهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ وقف در جامعه و سوق دادن موقوفات به سمت نیازهای جامعه بسیار ضروری است، افزود: این مهم نیازمند همکاری دستگاه ها، ائمه جماعات و فعالان حوزه پزشکی و درمانی است.

گفتنی است، در این جلسه تفاهم نامه همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه و دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در راستای همکاری در احیا و مرمت موقوفات درمانی استان مرکزی منعقد شد.