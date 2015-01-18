اوراق وقف زمینه مشارکت اقشار مختلف در این سنت حسنه را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، ظهر یکشنبه در همایش رونمایی از اوراق وقف ساخت فاز دوم بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری، با بیان اینکه مهمترین مسئله برای کاهش درد و رنج بیماران سرطانی و خانواده آنان تلاش برای توسعه بیمارستان تخصصی سرطانی آیت الله خوانساری است، گفت: انتشار اوراق وقف زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم در این فعالیت نیکو است.

وی با اشاره به اینکه با موافقت مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق وقف منتشر و در دسترس خیرین برای مشارکت در ساخت فاز دوم بیمارستان آیت الله خوانساری قرار دارد، افزود: با فروش این میزان اوراق عملیات احداث بیمارستان آغاز و ظرف دو سال آینده این بیمارستان بهره برداری می شود.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: شاید تا کنون زمینه برای مشارکت اقشار مردم فراهم نبود، اما با انتشار اوراق وقف چند نفر با همکاری یکدیگر و حتی خانواده ها با کمک هم می توانند در خرید این اوراق مشارکت کنند.

مقیمی با بیان اینکه پیشگیری از بروز بیماری ها بسیار مهم است، اضافه کرد: با وجود انواع مختلف سرطان ها و پیشرفت و افزایش آن نیازمند تجهیزات و امکانات لازم جهت درمان این بیماران هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد ساخت فاز دوم بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک و افزایش تخت های این بیمارستان به دو برابر و حتی بیشتر زمینه رضایت بیماران و مراجعین به این مرکز درمانی باشد.

وجود نزدیک به چهار هزار بیمار سرطانی در استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این همایش با بیان اینکه سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشور است، گفت: افزایش بیماران سرطانی نیاز به بیمارستان تخصصی در این بخش را دوچندان کرده است.

دکتر حسن طاهراحمدی با اشاره به اینکه رفع مشکلات درمان نیازمند حضور همگانی بوده و اصحاب رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی جامعه می توانند تا اندازه ای مثمر ثمر باشند، افزود: احداث فاز دوم بیمارستان آیت الله خوانساری نیازمند همت خیران و نیکوکاران برای کاهش انتظار زمان بیمارانی است که گذشت ثانیه ها برای زندگی آنان حیاتی است.

وی با بیان اینکه اکنون دولت و مجلس و دستگاه های مربوط به حوزه سلامت برای رفع مشکلات این حوزه دست به دست هم دادند، اضافه کرد: این امر نشان دهنده حساسیت این بیماری و توجه هرچه بیشتر به این بخش از حوزه سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه اکنون بیمارستان آیت الله خوانساری دارای ۶۴ تخت بوده و روزانه ۶۰ تا ۸۰ بیمار در انتظار تخت برای بستری هستند، افزود: این امر توجه بیشتر مردم را برای احداث فاز دوم و افزایش تعداد تخت ها به دو برابر یا بیشتر می طلبد.

پیش بینی می شود طی ۱۸ ماه نه تنها ۶۴ تعیین شده بلکه ۱۰۰ تخت در فاز دوم به این مرکز افزوده و فضای درمان این بیماران تامین شود.

طاهراحمدی با بیان اینکه ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق وقفی از ۲۷ دی ماه برای خرید خیران در شعب بانک ملت در دسترس است، تصریح کرد: در صورت فروش این اوراق پیش بینی می شود طی ۱۸ ماه نه تنها ۶۴ تخت پیش بینی شده بلکه ۱۰۰ تخت در فاز دوم به این مرکز افزوده و فضای درمان این بیماران تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت فروش اوراق وقفی هزینه برآورد شده برای ساخت بیمارستان تامین می شود، گفت: تجهیزات مورد نیاز برای این بخش نیز توسط وزارت بهداشت و کمک خیرین تامین می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: دو سوم انواع سرطان ها قابل پیشگیری و پیش بینی نیست و احداث مراکز درمانی مجهز برای رفع آلام و دردهای بیماران سرطانی ضروری است.

طاهراحمدی ادامه داد: تاکنون هیچ توجیه علمی میان انواع سرطان با آلاینده های صنعتی در استان مرکزی و ارتباط آن ثابت نشده و با تحقیقاتی که در این زمینه آغاز شده است، امیدواریم طی دو سال آینده به نتایج علمی در این زمینه دست یابیم.

در پایان این همایش از اوراق وقف با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و استاندار استان مرکزی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و جمعی از مسئولان و خیرین استان رونمایی شد.