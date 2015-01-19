دیدار مدیران جدید شبکه قرآن و صداوسیمای مرکز قم با مراجع عظام

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام محمدینیا و محمد لطفینیاسر در این دیدارها که در فضایی صمیمی و راهگشا انجام شد، ابتدا گزارشی از مجموعه فعالیتهای انجام شدهشان را در دوران خدمت ارائه کردند و از حضرات مراجع برای فعالیت جدید خواستار راهنمایی شدند.
حضرات مراجع عظام آیتالله مکارم شیرازی، آیتالله وحید خراسانی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله نوری همدانی، آیتالله علوی گرگانی، آیتالله موسوی اردبیلی و همچنین حضرات آیات یزدی ریاست محترم جامعه مدرسین و مصباح یزدی عضو جامعه مدرسین و ریاست محترم موسسه امام خمینی(ره) در این دیدار از تلاشهای به عمل آمده تقدیر کردند.
همچنین ایشان بر بهرهبرداری هر چه افزونتر از ظرفیت حوزههای علمیه به ویژه حوزه علمیه قم و تعمیق روابط حوزه و رسانه، مقابله گسترده با تهاجم اخیر دنیای استکبار با اسلام هراسی و اهانت به پیامبر اکرم(ص) تحت عنوان آزادی بیان، تلاش هر چه گسترده برای تبیین مفاهیم قرآن کریم به مخاطبان و قرائت هر روزه حداقل 50 آیه در روز، تلاش در جهت نشر معارف اهل بیت علیهم السلام به عنوان روح قرآن، تقویت عناصر اساسی فرهنگ غنی اسلام و انقلاب اسلامی و احیاء آن به عنوان جدیترین رسالت سازمان صدا و سیما و بهرهبرداری از راهنماییهای امام راحل و عظیم الشأن و رهبری عزیز انقلاب در معرفی اسلام تأکید کردند.
حضرات مراجع همچنین برای مدیریت جدید صدا و سیما آرزوی موفقیت کردند.
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