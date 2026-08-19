سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی در بخش کشاورزی درباره پیشبینی کلی بر اساس نقشههای آیندهنگری به خبرنگار مهر، گفت: طی روز گذشته و امروز برخی نقاط در استانهای ساحلی دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده را شاهد هستیم.
وی افزود: روز پنجشنبه علاوهبر مناطق فوق برای شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی نیز رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود. روز جمعه در خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، گلستان و ارتفاعات مازندران، همچنین شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین طی ۳ روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس رشد ابرهای همرفتی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست.
غلامی با بیان اینکه تا پایان هفته در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز، دامنه های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا قابل پیشبینی است، اظهار کرد: از روز گذشته تا پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید در کشور عراق احتمال نفوذ گردوخاک به مناطق مرزی استانهای غربی و جنوب غربی دور انتظار نیست. همچنین از روز گذشته تا جمعه خلیج فارس تنگه هرمز، دریای عمان و طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج خواهند بود.
توصیه به بهرهبرداران و فعالان حوزه کشاورزی
این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی بر اساس هواشناسی ۴ روز آینده، توصیه کرد که طبق پیشبینی ۴ روز آینده در استانهای شمالی و شمال شرقی مثل مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی در مناطق پربارش، بهرهبرداران قبل از شروع بارشهای پراکنده مطمئن شوند که سیستمهای زهکشی مزارع باز و بدون گرفتگی باشند تا از غرقابی شدن ریشه گیاهان و آسیب به خاک جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین افزایش رطوبت بارش میتواند منجر به شیوع برخی بیماری قارچی در گیاهان شود؛ بعد از فروکش کردن باران وضعیت سلامت گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی اضافه کرد: اگر گیاهان در فصل رشد هستند استفاده از قیم و تکیهگاه برای آنها ضروری است. علاوهبر اینکه بادهای شدید میتواند باعث ریزش گلها و میوههای جوان شود اگر برای کشاورزان امکانپذیر است حصارهای بادگیر در اطراف باغها ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: همچنین توصیه میشود کشاورزان در زمان پیشبینی بادهای شدید اقدام به سمپاشیپاشی نکنند چون هم اثرگذاری کود و سم را از بین میبرند و هم احتمال پراکندگی بیهدف سم به مزارع مجاور و آسیب به محیط زیست وجود دارد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر گرد و غبار میتواند منافذ تنفسی گیاه یعنی همان روزنهها را مسدود کند و فتوسنتز گیاه را کاهش دهد. در صورت امکان بعد از فروکش کردن گرد و غبار با استفاده از سیستمهای آبیاری مناسب مانند آبیاری ریزگرد یا آبیاری سطحی کنترل شده، سطح برگها را شسته تا فعالیت گیاه بهبود پیدا کند.
غلامی در پایان گفت: همچنین تجهیزات کشاورزی، سیستمهای آبیاری و... در زمان برخورد گرد و غبار محافظت و پوشانده شود تا از آسیب آنها جلوگیری شود.
نظر شما