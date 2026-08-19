بازنگری طرح هادی ۵۴ روستای اسدآباد تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جلالی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی طرح‌های توسعه روستایی، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و بهره‌گیری از منابع اعتباری متنوع شامل بودجه‌های استانی سهم ۲ درصد نفت و گاز، اعتبارات ملی و همچنین مساعدت‌های جذب‌شده از سوی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی فرآیند بازنگری طرح هادی در این شهرستان با شتاب در حال اجرا است.

وی افزود: تاکنون بازنگری طرح هادی ۴۵ روستا ابلاغ شده و فرآیند قانونی برای ۹ روستای باقی‌مانده نیز در دست اقدام است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مدیر بنیاد مسکن اسدآباد با بیان اینکه افق اجرای طرح هادی در بسیاری از روستاهای این شهرستان به پایان رسیده است، تصریح کرد: بازنگری این طرح‌ها با رویکرد حل معضل کمبود فضای ساخت‌وساز، توسعه کالبدی روستاها و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام می‌شود.

جلالی تاکید کرد: توسعه فضاهای عمومی و تفریحی برای کودکان، حمایت از ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار روستایی از طریق توسعه «مسکن‌های معیشت‌محور» و استقرار کارگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس از جمله اهداف کلان بازنگری طرح‌های هادی است که در این دوره به طور ویژه دنبال می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این طرح‌ها خاطرنشان کرد: تسریع در روند تصویب نهایی طرح‌ها نیازمند پاسخ‌گویی دقیق و به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط به استعلامات است.

مدیر بنیاد مسکن اسدآباد در پایان با اشاره به اولویت‌بندی برنامه‌های بنیاد مسکن در شهرستان گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت بازنگری قرار دارند و با تخصیص اعتبارات لازم در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان سایر روستاهای نیازمند نیز در دستور کار بنیاد مسکن قرار خواهند گرفت.