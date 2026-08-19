انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه های دریا نموده اند.

سرهنگ میرعالی افزود: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجراء در آمده و چند اکیپ از گشت های دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله ها را که در زیر ماسه های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لوله ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می دادند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۴ کیلومتر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه ها، منهدم نمایند.