چین انفجار موشک را با پرتاب موفقیت آمیز متوالی جبران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت دولتی علوم و فناوری هوافضای چین، موشک لانگ مارچ ۱۲ را از مرکز پرتاب ماهواره ونچانگ به فضا پرتاب کرد.
این موشک ساعت ۱۲:۱۰ بامداد ۱۶ آگوست به وقت چین به فضا پرتاب شد و ۲۴ ماهواره اینترنتی را به مدار پایین زمین منتقل کرد.
این نخستین پرتاب فضایی چین پس از انفجار موشک لانگ مارچ ۷A در ۱۰ آگوست بود.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از پرتاب موفق لانگ مارچ ۱۲ و در فاصله حدود ۲۱۰۰ کیلومتری از محل انجام این مأموریت، موشک لانگ مارچ ۲C نیز ساعت ۱۱:۰۲ صبح ۱۷ آگوست به وقت چین از مرکز پرتاب ماهواره تاییوان در استان شانشی به فضا پرتاب شد. این موشک ماهواره SEO را برای امارات متحده عربی در مدار تعیینشده قرار داد.
لانگ مارچ ۱۲ و لانگ مارچ ۷A که چین طی روزهای گذشته به فضا پرتاب کرده، شباهتهایی با یکدیگر دارند. ارتفاع این دو موشک بهترتیب ۶۲ و ۶۰ متر است، اما برای مأموریتهای متفاوتی طراحی شدهاند.
لانگ مارچ ۱۲ با قطر اندکی بیشتر، دو مرحله دارد و برای انتقال محمولههای سنگین به مدار پایین زمین و مدار خورشیدآهنگ بهینهسازی شده است. در مقابل، لانگ مارچ ۷A دارای سه مرحله است و برای مأموریتهایی در ارتفاع بالاتر، از جمله انتقال محمولهها به مدار انتقال زمینثابت و فراتر از آن، طراحی شده است.
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