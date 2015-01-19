به گزارش خبرنگار مهر، براساس رتبه بندی 2014 نظام رتبه بندی شانگهای که از نظام‌های بسیار معتبر رتبه بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است، در حوزه فنی-مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با رتبه 75-51 دانشگاه برتر در این حوزه شناخته شد.

بر اساس این رتبه بندی پس از دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 200-151 در رده های دوم و سوم قرار دارند.

یاد آور می شود رتبه دانشگاه تهران در مجموع به عنوان تنها دانشگاه ایرانی قرار گرفته در بین 500 دانشگاه معتبر جهان در سال 2014، در بازه 400-301 است.