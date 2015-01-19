  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

در رتبه بندی شانگهای اعلام شد؛

پردیس فنی دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران

پردیس فنی دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران براساس رتبه بندی 2014 نظام رتبه بندی شانگهای در رتبه 75-51 دانشگاه های برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس رتبه بندی 2014 نظام رتبه بندی شانگهای که از نظام‌های بسیار معتبر رتبه بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است، در حوزه فنی-مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با رتبه 75-51 دانشگاه برتر در این حوزه شناخته شد.

بر اساس این رتبه بندی پس از دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 200-151 در رده های دوم و سوم قرار دارند.

یاد آور می شود رتبه دانشگاه تهران در مجموع به عنوان تنها دانشگاه ایرانی قرار گرفته در بین 500 دانشگاه معتبر جهان در سال 2014، در بازه 400-301 است.

کد مطلب 2468024
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها