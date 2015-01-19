آلودگی گوشت مرغ به سرب کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلوده بودن مرغ به سرب یک حرف کذبی است که هنوز هیچ یک از متخصصانی که چنین اظهاراتی کردند، مدرکی برای اثبات گفته خود نداشته اند.

وی بیان داشت: از تمام افرادی که به نام متخصص، با اظهار نظرهای خود مردم را تشویق به مصرف نکردن مرغ می‌کند، شکایت می کنیم.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان با بیان اینکه از صدا و سیما بابت پخش گفته های متخصصی که برای اثبات اظهارات خود مدرکی ندارد، اما یکبار هم از تولیدکنندگان مرغ برای اثبات ادعای آنها مصاحبه نمی کند، گلایه دارم ، ادامه داد: یکبار مرغ را به علت ادعای کذب هورمونی بودن و بار دیگر به خاطر وجود سرب در آن که مدرکی دال بر این مدعا وجود ندارد، از سفره های غذایی مردم حذف می کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که هورمونی به مرغ تزریق می شود، ۹۰ روز بعد در بدن آن عمل می کند در صورتی که مرغ ۴۵ روزه وارد بازار می شود، ادامه داد: هر فردی که بتواند حتی یک مورد وجود هورمون در مرغ را به اثبات برساند به نمایندگی از تمام مرغداران به وی هدیه ای اختصاص می‌یابد.

وی با انتقاد شدید از این اظهارات بیان داشت: به علت اینکه مرغ ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد هر از گاهی بر علیه مرغداران و تولید کنندگان با عناوین مختلف اظهاراتی عنوان می شود که باید مانند سابق مردم در صف بایستند و مرغ به عنوان یک کالای گران به دست آنها برسد که قدر آن را بدانند.

دبیر انجمن مرغداران اصفهان بیان داشت: تمام خانواده مرغداران و تولید کنندگان که بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر است سرانه مصرف آنها بین ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم مرغ است که اگر قرار بود با مصرف مرغ به بیماری مبتلا شوند، باید تمام این خانواده ها بیمار باشند.

وی بیان داشت: خانواده مرغداران حاضر اند حتی با هزینه خود آزمایش دهند تا اثبات کنیم مصرف مرغ سبب بیماری نمی شود.

پاکزاد گفت: تمام داروهایی که برای پیشگیری از بیماری به مرغ زده می‌شود وارداتی است و چطور امکان دارد مرغ های کشورهای صادر کننده سالم باشد.

متخصص تغذیه و استادیار گروه غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: همانگونه که وجود سرب در مرغ گوشزد می شود در ماهی نیز احتمال وجود فلزات سنگین است در بوقلمون هم به همان صورت وجود دارد و ما نمی توانیم مصرف مرغ را در خانوارها حذف کنیم.

سید محمد حسن انتظاری با اعلام اینکه مصرف روزانه ۱۲۰ گرم گوشت از گروه گوشت‌ها لازم و ضروری است، ادامه داد: مصرف گوشت برای زنان و کودک و نوجوانان در حال رشد ضروری است بنابراین باید روزانه مرغ یا ماهی، بوقلمون یا مغزی جات، پنیر و حبوبات و تخم‌مرغ مصرف شود تا نیاز بدن تامین شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مرغ یک کالای ارزان قیمت است و بیشتر خانواده های کم بضاعت قادر به خرید این کالا هستند بنابراین حذف آن باعث ضربه بیشتر به خانواده ها می شود.

متخصص تغذیه و استادیار گروه غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: باید در مصرف تمام گروه های گوشتی احتیاط را رعایت کرد و اگر در گذشته مصرف چند وعده ماهی را در هفته توصیه می کردیم اما به دلیل آلوده بودن دریاها ، یکبار مصرف ماهی توصیه می شود.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه بیشتر آلودگی ها در کبد مرغ یا در واقع کبد موجودات زنده جمع می شود بهتر است که از مصرف جگر مرغ جلوگیری شود.