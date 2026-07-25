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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۷

عربستان در غرب کشورش هشدار زودهنگام صادر کرد

عربستان در غرب کشورش هشدار زودهنگام صادر کرد

سازمان امداد و نجات عربستان از فعال شدن سامانه ملی هشدار سریع در استان ینبع در غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات عربستان اعلام کرد که از طریق «سامانه ملی هشدار زودهنگام» در استان ینبع در غرب این کشور هشدار خطر صادر شده است.

در این اطلاعیه، جزئیاتی درباره ماهیت این خطر یا علت صدور هشدار ارائه نشده است.

برخی منابع غیر رسمی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در «ینبع» عربستان حکایت دارند.

برخی منابع غیر رسمی دیگر نیز اعلام کردند که یمنی ها با حمله موشکی و پهپادی عربستان را هدف حملات شدید قرار دادند.

منابعی نیز مدعی شدند که بیش از ۵ انفجار شهر جیزان عربستان در مرز با یمن را لرزانده است.

همچنین خبرهای غیر رسمی نیز حکایت از آن دارد که منطقه صنعتی در شهر جیزان عربستان هدف حمله یمنی‌ها قرار گرفته و در نتیجه آن برق چندین منطقه از این شهر قطع شده است.

کد مطلب 6897977

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