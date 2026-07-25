سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، طی این هفته جوی نسبتاً پایدار بر بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: روند افزایش دما از روز گذشته جمعه آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس، در شرایط فعلی یکشنبه گرم‌ترین روز هفته در استان گلستان پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی با بیان اینکه در این مدت پدیده غالب، پایداری نسبی جو خواهد بود، گفت: با این حال، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی در برخی ساعات دور از انتظار نیست و در برخی مناطق، به‌ویژه نقاط مستعد، احتمال وقوع گرد و خاک نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواست با توجه به افزایش دما و احتمال وقوع گرد و خاک، توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند و اقدامات لازم را برای کاهش اثرات گرما و آلودگی ناشی از گرد و غبار انجام دهند.