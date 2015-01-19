آمادگی پليس ايران برای آموزش افسران عراقی در دانشگاه علوم انتظامی امين

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بختياری در بازديد فرمانده مرزبانی کشور عراق از دانشگاه علوم انتظامی امين، گفت: آموزش افسران نيروی انتظامی و همچنين تحصيلات تکميلی افسران ناجا، از وظايف اين دانشگاه است .

وی افزود: ضوابط علمی اين دانشگاه در تابعيت وزارت علوم و تحقيقات کشور است.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امين، تصريح کرد: در سال جاری سه رشته مديريت ايمنی و ترافيک، جرم يابی و مديريت پيشگيری از جرم در مقطع دکتري از سوي وزارت علوم تاييد شد.

بختياری با اشاره به اينکه، دانشگاه علوم انتظامی امين از ۷ دانشکده برخوردار است، گفت: در دانشکده فرماندهی و ستاد، فرماندهان عالی ناجا، تحصيلات تکميلی و آموزش های لازم را فرا می گيرند.

وی ادامه داد: دانشکده اطلاعات و آگاهی که آموزش های مربوط به حوزه مواد مخدر، اطلاعات، حفاظت اطلاعات و پليس فضاي مجازی (فتا) را برعهده دارد يکی ديگر از اين دانشکده ها است .

اين مقام انتظامی، با اشاره به دانشکده اداری- پشتيبانی، يادآور شد: رسته های پشتيبانی مانند مهندسی، آماد و منابع انسانی نيز در اين دانشکده، آموزش هاي لازم را فرا می گيرند.

سردار بختياری، در تشريح فعاليت دانشکده نصر نيز به هيئت عراقي گفت: اين دانشکده مسئوليت آموزش هاي عمومي افسران را برعهده دارد و افسران به مدت ۶ ماه در اختيار مرکز براي آموزش دوره انضباطیقرار می گیرند و سپس ۶ ماه ديگر نيز آموزش های تخصصی را فرا می گيرند.

وی در خصوص دانشکده راهنمايی و رانندگی نيز اظهار داشت: اين دانشکده مسئوليت آموزش افسران پليس راهور و پليس راه را برعهده دارد.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امين، تصريح کرد: تمامی کارکنان زن در رسته های مختلف در مرکز آموزش پليس زن، آموزش ديده اما در دانشکده های ما وارد نمی شوند.

اين مقام انتظامی، مرکز عقيدتی سياسی، مرکز آموزش پليس بين الملل و مرکز آموزش مديران را از ديگر بخش هاي دانشگاه علوم انتظامی امين نام برد و گفت: مرکز آموزش مديران، مسئوليت جانشينی و يا همتاپروری افسران مستعد برای فرماندهی را برعهده دارد.

وی در خصوص مرکز عمار نيز به هيئت عراقی گفت: اين مرکز در شهر مقدس قم است و تمامی فرماندهان و مسئولان همچنين دانشجويان در اين مرکز، تحت آموزش های معنوی و عقيدتی قرار می گيرند.

سردار بختياری در پايان، تصريح کرد: ما آمادگی داريم تا افسران جوان کشور عراق به خصوص در حوزه مرزی را در اين دانشگاه، تحت آموزش هاي لازم قرار دهيم.

در ادامه اين نشست، فرمانده مرزبانی عراق نيز گفت: در کشور ما نيز، ماموران پس از طي ۴ سال دوره های آموزشی، درجه افسری را کسب می کنند اما همانند افسران پليس جمهوری اسلامی ايران، تحت آموزش های تخصصی در حوزه های مختلف همانند مرز، مواد مخدر و ... قرار نمی گيرند.

وی افزود: تاسيس دانشکده های مختلف براساس تخصص های خاص، ابتکار جالبی از سوی پليس ايران است و ما نيز خواستار بهره برداری از اين دوره های پيشرفته و همچنين دانش پليسی شما هستيم.