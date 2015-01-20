سرانه فضای ورزشی محلات از میانگین کشوری ۳۴سانتیمتر بیشتر است‎

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه فضای ورزشی این شهرستان یک متر و ۳۴سانتیمتر شاخص استانی ۸۰سانتیمتر و شاخص کشوری یک متر است.

وی اظهارکرد: مساحت اماکن ورزشی رو باز این شهرستان ۵۷هزار و۲۵۴متر واماکن سرپوشیده ۱۴هزار و۵۳۰متر مربع و سرانه هریک به ترتیب یک متر و هفت دهم درصد و ۲۷صدم درصد است.

قمری بیان کرد: هشت اماکن ورزشی رو باز و ۲۵ اماکن ورزشی سر پوشیده در این شهرستان فعال است.

وی ادامه داد: اینک دو هزار و۳۰۰ ورزشکار در ۴۳هیات ورزشی مردان و۱۶ هیات بانوان در این شهرستان در رشته های مختلف ورزشی سازمان یافته هستند.

رییس ورزش و جوانان محلات بیان کرد: طی امسال چهار ورزشکار این شهرستان به مسابقات پارالمپیک لندن در دوم شهریور ماه اعزام شدند.

قمری افزود: ورزشکاران این شهرستان در رشته های ورزشی کاراته، تیراندازی با تیر و تنفگ وکمان، والیبال و فوتبال حایز رتبه در سطح استان مرکزی هستند.

وی از برگزاری مسابقات بومی و محلی در طول هفته فرهنگی خبر داد و ادامه داد: همایش پیاده رویی خانوادگی از گلزار شهدا به سمت سرچشمه و پرواز بادبادکها در شهر نیم ور با حضور اقشار مختلف مردم و ورزشکاران این شهرستان برگزار شد.