ه گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر در نشست رسانه‌ای تشریح برنامه‌های این کمیته، عید انقلاب را عیدی متکی بر قیامی با پشتوانه مکتب غنی اسلام و آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) دانست و گفت دفاع از دست‌آوردهای این انقلاب حاصل نمی‌شود مگر آن‌که نسلی که در انقلاب حضور نداشته‌اند به خوبی تربیت شوند، آن‌گاه این دست‌آوردها را حفظ خواهند کرد.

علیرضا حاجیان‌زاده از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان خانه دیرپا و با صفای آینده‌سازان ایران اسلامی یاد کرد و افزود: کانون به این وظیفه و تعهد خویش می‌بالد که دست‌آوردهای انقلاب اسلامی را با هنرمندی و ظرافت تمام بر روح و جان فرزندان این مرز و بوم عزیز ماندگار و با تدبیر و امید، آنان را برای پذیرش مسوولیت‌های خطیر فردای میهن آماده ‌کند.

مدیرعامل کانون در ادامه با تشریح برنامه‌های کانون، اداره کل کودکان معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی، معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)، گروه کودک و نوجوان رادیو ایران، گروه کودک و نوجوان شبکه دو و انتشارات مدرسه به مناسبت سی و ششمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی توضیح داد: این برنامه‌ها با مراسم تجدید میثاق کودکان ونوجوانان با آرمان‌های امام راحل در مرقد امام خمینی(ره) در روز ۶ بهمن ۱۳۹۳ آغاز می‌شود و کانون استان تهران نیز در روز ۱۲ بهمن مسوولیت اجرای برنامه‌ی حاملان قرآن را در حرم امام(ره) بر عهده دارد.

راه‌اندازی دو کتاب‌خانه سیار شهری کانون در «تبریز» و آغاز دوباره فعالیت کتاب‌خانه سیار روستایی هشترود در استان آذربایجان‌شرقی و دو کتاب‌خانه سیار روستایی کانون در شهرستان‌های فامنین و بهار، استان همدان و بازگشایی مجدد مرکز فرهنگی‌هنری کانون در شهرستان سرکان استان همدان و گشایش مرکز کانون زبان مهریز در استان یزد در این نشست از مهم‌ترین برنامه‌های این کمیته برشمرده شد.

وی هم‌چنین انتشار پوستر کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، برگزاری هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان طی روزهای ۱۸ تا ۲۴ بهمن، برپایی غرفه‌ای از آثار ناشران شرکت کننده در این جشنواره با موضوع «انقلاب»، رونمایی از ۵ فیلم کوتاه داستانی و پویانمایی و آغاز ساخت یک فیلم بلند سینمایی از تولیدات جدید کانون و برگزاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در شهر کرمانشاه با هدف ترویج فرهنگ ارزشمند و اصیل قصه‌گویی در خانواده‌ها و تأکید بر اهمیت این فعالیت در مراکز کانون را از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

حاجیان‌زاده عرضه‌ی لوح فشرده قصه‌ صوتی «کدو رسید به خانه»، انتشار ۱۳ عنوان کتاب الکترونیک و کتاب به خط بریل، اجرای دو نمایش «آهای! تو دیگه کی هستی؟ » به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده و «خرس آرکانسا» به کارگردانی مهدی مقیمی اسفندآبادی در ایام دهه فجر در مرکز تئاتر کانون با تخفیف ۵۰ درصدی، حضور کانون در بازار بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان کلرموند فراند فرانسه، برگزاری مسابقه‌های اینترنتی «کلام پیروز» با استفاده از احادیثی از ائمه اطهار با محوریت «پیروزی»، «جهاد» و «عدالت» در سایت مسابقات کانون و مسابقه اینترنتی به زبان انگلیسی و عربی در سایت مسابقه کانون زبان ایران و برپایی نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور با تخفیف ویژه را از دیگر برنامه‌های کمیته کودک ونوجوان ستاد دهه فجر برشمرد.

به گفته مسوول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی علاوه بر برپایی برنامه‌های متنوع و جشن‌های ویژه در بیش از ۹۰۰ مرکز فرهنگی هنری کانون برنامه‌های ویژه‌ای هم برای کودکان و نوجوانان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل کانون هم‌چنین از حضور گسترده‌ کودکان و نوجوانان ایرانی در برنامه‌های میهمانی لاله‌ها و راهپیمایی ۲۲ بهمن و امضای تومار حمایت از آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) در سراسر کشور خبر داد.

حاجیان‌زاده در همین حال در تشریح دیگر برنامه‌های کمیته از تزیین مهدهای کودک با پرچم مقدس جمهوری اسلامی و عکس حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، به صدا درآمدن زنگ انقلاب در روز ۱۲ بهمن در تمامی مهدهای کودک و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، پخش سرودهای انقلابی در مهدهای کودک و برگزاری جشن باشکوه‌های به مناسبت گرامی‌داشت سی وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مهدهای کودک به عنوان برنامه‌های ویژه معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی نام برد.

وی هم‌چنین برگزاری نشست و سخنرانی در مورد انقلاب اسلامی توسط روحانیون در خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در ایام دهه‌ مبارک فجر، برپایی نمایشگاه عکس با موضوع «انقلاب» و برگزاری مسابقه‌ روزنامه‌نویسی، نقاشی و نوشتن متن ادبی با موضوع انقلاب اسلامی"را از جمله برنامه‌های معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) برشمرد.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی هم‌چنین به برنامه‌های انتشارات مدرسه به مناسبت دهه فجر انقلاب اشاره کرد و از تجدید چاپ و توزیع کتاب‌های مرتبط با زندگی و سیره معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و هم‌چنین سایر شخصیت‌های مرتبط با انقلاب اسلامی در مجموعه «چلچراغ» به صورت ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان، اطلاع رسانی تازه‌های نشر و کتاب‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و معارف دینی برای دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنان، برگزاری جشنواره فروش تولیدات در فروشگاه مرکزی و نمایندگی‌های موسسه در سراسر کشور، اجرای طرح ملی تجهیز و تأمین کتاب‌های مورد نیاز کتاب‌خانه‌های کلاسی و آموزشگاهی با تسهیلات ویژه و برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش به صورت همزمان با ایام دهه فجر در شهرهای مختلف به عنوان اصلی‌ترین برنامه‌های این انتشارات یاد کرد.

به گفته‌ وی گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما ویژه برنامه‌هایی را به همین مناسبت با موضوع شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و نقش نوجوانان در تحقق اهداف انقلاب تدارک دیده است و پخش پلاتوهای نمایشی با حضور نوجوانان و برنامه‌های کوتاه درخصوص نوجوانان شهید دوران انقلاب و برپایی ایستگاه‌های خبری در مسیرهای راه‌پیمایی با حضور هنرمندان و مجریان حوزه کودک و نوجوان صدا و سیما از دیگر برنامه‌های این گروه به مناسبت دهه فجر است.

حاجیان‌زاده همچنین یادآور شد گروه کودک و نوجوان رادیو ایران نیز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامی‌داشت ایام دهه مبارک فجر و آشنایی کودکان و نوجوانان با رویدادهای دوران انقلاب، برنامه‌های ویژه‌ای را تهیه کرده است که به صورت روزانه از رادیو پخش خواهد شد.