به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حامد علامتی رئیس کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با محوریت اعلام جزئیات برنامههای کمیته پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۵ بهمن در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.
علامتی با اشاره به آغاز برنامههای کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: این کمیته از همان آغاز تشکیل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کار خود را با حضور نهادها، دستگاهها و تشکلهای مردمی آغاز کرد؛ از ابتدا هدفگذاری مان این بود که فعالیتها همراه با خلاقیتهای ویژه باشد، به همین دلیل برنامهها در دو بخش کودک و نوجوان طراحی شد که در همین راستا جلسات متعددی با حضور نمایندگان و دستگاههای ذیربط انجام شد.
وی افزود: یکی از ابتکاراتی که در این دوره از برنامهها مدنظر قرار دادیم این بود که برنامهها را منوط به دستگاهها نکردیم بلکه از ظرفیتها و تشکلهای مردمی استفاده کردیم و به استانها ابلاغ کردیم. در همین راستا در ۳۱ استان کمیته کودک و نوجوان با حضور دستگاههای مردمی و دستگاههای مربوطه استانها تشکیل شد. همچنین طبیعی است که قله برنامههای کمیته کودک و نوجوان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود.
کودکان و نوجوانان صحنهگردانان برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی هستند
رئیس کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: رویکرد برنامههای مان این است که کودکان و نوجوانان صحنه گردانان برنامههای دهه فجر انقلاب اسلامی باشند و خودشان برنامهها را اجرا کنند تا از اجرای کلیشهای برنامهها دوری شود. در این راستا سعی خواهیم داشت از ابزارهای هنری استفاده کنیم چراکه ابزارهای هنری یکی از تأثیرگذارترین برنامهها برای کودکان و نوجوانان است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین سرلوحه فعالیتهای مان در حوزه کودک و نوجوان به روشهای هنری است. همچنین سعی خواهیم داشت تا از گزارش محوری در برنامههای دهه فجر عبور کنیم و به سمت برنامههای تبیینی و توصیفی حرکت کنیم و دستاوردهای نظام را در ۴۴ سال گذشته به روشهای هنری برای فرزندان این مرز و بوم تبیین کنیم. البته ایجاد فضای شاد و نشاط جزو سیاستها و راهبردهای ما بوده است.
علامتی گفت: بیعت با آرمانهای رهبری به صورت نمادین با حضور کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان طی روزهای آینده از جمله برنامههای مان به شمار میرود. همچنین در این دوره قرار است با هماهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از فضای نماز جمعه و محیط پیرامونی آن استفاده کنیم و به راه اندازی غرفههای کودک و نوجوان در این محیط بپردازیم. البته در تهران مدتی است که این اقدام را را انجام دادهایم اما در ایام دهه فجر به صورت ملی و در سراسر کشور اقدام به این کار خواهیم کرد.
وی افزود: نشستهای مختلفی را برای مربیان مان آغاز کردهایم که با موضوعاتی همچون جریان شناسی فرهنگی، سیاسی، فضای سایبری است. آنها آموختههای خود را به کودکان و نوجوان انتقال خواهند داد. اهدای کتاب برای کودکان و نوجوانان با اولویت مناطق عشایری، روستایی، کم برخوردار، حاشیه شهرها و مراکز شهرها، برگزاری مسابقات ادبی، هنری و استفاده از شاعران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوانان و ظرفیتهای شأن، حضور تریلیهای سیار در استانها برای برگزاری جشنهای مختلف در قالب قصه گویی، نمایش، تئاتر و جنگهای شادی از جمله برنامههای مان در ایام دهه فجر به شمار میرود. همچنین قله فعالیتهای مان در ایام دهه فجر، راهپیمایی ۲۲ بهمن است.
برنامههای استانی در ایام دهه فجر متناسب با زیست بوم و شرایط فرهنگی شأن اجرایی میشود
رئیس کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: متناسب با هر استان و با توجه به زیست بوم و شرایط فرهنگی برنامه مختص استان، فعالیتها اجرا خواهد شد. همچنین از برنامههای ابلاغی به استانها پرهیز کردیم و اجرای برنامهها را در اختیار استانها قرار دادیم. همچنین از آنجا که هر سازمان متکفل یک برنامه شده است، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک فراخوان نقاشی «خانواده من» را در دستور کار قرار داده است و یا مؤسسه فرهگی منادی تربیت طرح پس انداز کتاب را اجرا میکند که در این راستا به عرضه محصولات فرهنگی، هنری با تخفیف ۲۵ تا ۳۵ درصد خوهد پرداخت. انتشارات مدرسه هم طرح «پشت سر، پیش رو» را با معرفی و عرضه مجموعه کتابهای تاریخ پهلوی و معرفی پیشرفتهای نظامی جمهوری اسلامی در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد. کمیته امداد هم اجرای صوتی و تصویری سرود را با عنوان سرود پرچم پرافتخار در برنامههای خود خواهد شد. درواقع ما چند کلید واژه جمهوری اسلامی و پرچم را در برنامههای مان مورد توجه قرار خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اوج برنامه «هیستوری» در دهه فجر است و همه نهادهای مرتبط در اجرای این رویداد حضور دارند. همچنین برگزاری شعرهای آئینی را با حضور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در قالب قصه گویی از جمله برنامههای ما در ایام دهه فجر به شمار میرود.
عضویت رایگان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام دهه فجر
علامتی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیش از یک هزار مرکز پذیرای کودکان و نوجوانان در ایام دهه فجر خواهد بود و به همین مناسبت عضویت رایگان برای یکسال خواهیم داشت. همچنین بیش از ۶۰ نوع فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی مناسب با تاریخ انقلاب و پیشرفتهای آن در نظر گرفتهایم که البته خود کودکان و نوجوانان میزبان اجرای برنامهها هستند و مربیان نقش راهبری را در این برنامهها دارند.
وی افزود: در استان فارس افتتاح مرکز شماره ۲ پویانمایی و تولید و نشر انیمیشن را در ایام دهه فجر خواهیم داشت. در استان کردستان مسابقه نقاشی «ایران من، پرچم زیبای کشورم برگزار میشود. همچنین در استان کرمان کتاب الکترونیکی آثار ادبی و هنری تولید خواهد شد. در استان کهکیلویه و بویراحمد اجرای دکلمه خوانی با عنوان «فرزندان حاج قاسم» را در ایام دهه فجر شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: اردوهای پیشرفت موضوعی بوده که مدنظر رئیس جمهور است و ما این موضوع را در قالبهای مختلف برای کودکان و نوجوانان پیش بینی کردهایم در مراکزی که مایه ابهت و شکوه انقلاب اسلامی است، در دستور ویژه خودمان قرار دادهایم. همچنین در اجرای برنامهها به والدین کودکان و نوجوانان توجه ویژه ای داشتهایم و مشارکت والدین به ویژه مادران در ایام دهه فجر جزو برنامههای اصلی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است.
وی افزود: در خصوص پرچم جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان درخواست کردهایم تا در این رابطه نقاشی کنند و دست سازههای شأن را متناسب با پیروزی انقلاب اسلامی در روز راهپیمایی با حضور در غرفهها به متصدیان ارائه کنند. همچنین غرفههایی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور ایجاد شده است. مینی بوس، اتوبوس و تریلیهای سیار هم در این مسیر در خدمت کودکان و نوجوانان خواهد بود.
علامتی گفت: اهدای کتاب و اجرای برنامههای سرگرمی و اسباب بازی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن به کودکان و نوجوانان، اجرای برنامههای مختلف در کودکستان متناسب با شرایط روحی و روانی کودکان و نوجوانان، آغاز چاپ سه میلیون جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در ایام دهه فجر، اهدای کتابهای رایگان در ایام دهه فجر، حضور کودکان و نوجوانان در منازل شهدا جهت صله رحم، خاطره گویی راویان به روشهای هنری برای کودکان و نوجوانان، اجرای نمایشهای طنز از جمله این برنامهها به شمار میرود.
اجرای طرح کانون - مدرسه همزمان با آغاز دهه فجر
وی ادامه داد: طرح کانون - مدرسه که حدود یک ماه پیش تفاهم نامه آن با حضور چهار معاون پرورشی، پژوهشی، آموزشی و ابتدایی امضا شد، در چند روز آینده بلافاصله پس از پایان امتحانات مدارس همزمان با آغاز دهه فجر اجرایی میشود. همچنین یک هزار مراکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان مدارس را تحت پوشش برنامههای فرهنگی، ادبی و هنری قرار خواهند داد. همچنین در قدم اول هشت میلیون دانش آموز را در مقاطع ابتدایی تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
رئیس کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: همزمان با ایام دهه فجر، میلاد حضرت علی (ع) را پیش رو داریم که به همین مناسبت برنامههای ویژه ای را اجرایی خواهیم کرد. همچنین در این راستا اعتکاف نوجوانان پیش بینی شده است. همچنین برگزاری نمایشگاههای مختلف تبیینی (نقاشی و کاریکاتور برای کودکان و کتاب برای نوجوانان به روشهای مختلف پیش بینی شده است.
وی افزود: روایتگری از روند دستاوردهای انقلاب و پروژههای انقلاب به روش هنرمندانه در دستور کار برنامههای ستاد دهه فجر قرار گرفته است. همچنین مهرواره های مختلف با عنوان پرنده امید را در تهران و استانها در ایام دهه فجر خواهیم داشت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دو فیلم در جشنواره فیلم فجر شرکت کرده است
علامتی با اشاره به اردوی پیشرفت گفت: اردوی پیشرفت تبدیل به گفتمان شده است و اگر قصد داریم پیشرفتهای جمهوری اسلامی را برای کودکان و نوجوانان نشان دهیم باید از طرح قصه گویی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: برای کودکان با نیازهای ویژه همچون کودکان کار، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست متناسب با شرایط شان فضای شاد و نشاطی را با برنامههای هنری اجرایی خواهیم کرد. همچنین بیش از دو میلیون جلد کتاب در ایام دهه فجر به کودکان و نوجوانان اهدا خواهیم کرد و علاوه بر آن سه میلیون جلد کتاب در این ایام منتشر خواهد شد.
رئیس کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: در این دوره از جشنواره فیلم فجر دو فیلم را به جشنواره ارسال کردهایم که میتوان به انیمیشن بچه زرنگ و فیلم «درآغوش درخت» اشاره کرد.
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