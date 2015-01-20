۳۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر سه شنبه در بازدید از بیمارستان زینبیه خورموج و درمانگاه کاکی اظهار داشت: دولت توجه خاصی به بخش بهداشت و درمان دارد و تا کنون نیز گامهای خوبی برداشته شده است.

وی افزود: در همین راستا استاندار بوشهر نیز توجه خاصی به این بخش دارد و ما نیز این موضوع را به طور جد دنبال می کنیم و در سفرهای صورت گرفته به شهرستانها بازدید از مراکز درمانی را در دستور کار داریم.

حقیقی بیان کرد: به رغم تلاشهای صورت گرفته در بیمارستان زینبیه خورموج ولی هنوز مشکلاتی وجود دارد و نیاز است دستگاههای مدرن و به روزی همچون سونوگرافی در این بیمارستان نصب شود تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.

وی ادامه داد: امسال نیز ۳۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان از محل اعتبارات استانی اختصاص داده شد که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است .

حقیقی بر ضرورت حضور متخصصین در بیمارستان تاکید و یادآور شد: باید تلاش کنیم از پزشکان بومی بیشتر استفاده شود تا شاهد ماندگار آنها باشیم.

وی از اختصاص ۲ میلیارد ریال برای پانسیون ۴ واحدی کاکی خبر داد و گفت: در حال حاضر این پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این بازدید معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استاندار که فرماندار دشتی، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری، معاونین فرماندار و برخی از مدیران شهرستان وی را همراهی می کردند از بخشهای درمانگاه، اورژانس، داروخانه بازدید و با برخی بیماران نیز دیدار کردند.