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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

با حضور مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه؛

مراسم بزرگداشت شهدای حزب الله لبنان در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای حزب الله لبنان در تهران برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای اخیر حزب الله لبنان با حضور مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه در دفتر حزب الله لبنان در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عدنان محمود سفیر سوریه در ایران، ناصر ابوشریف رئیس دفتر جهاد اسلامی فلسطین در ایران، ابوعارف رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران، سردار دهقان وزیر دفاع، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و جمعی دیگر از مقامات داخلی و خارجی حضور داشتند.

در سراسر دفتر حزب الله تصاویری از شش شهید اخیر حزب الله لبنان از جمله شهید جهاد مغنیه و نیز تصاویری از سردار شهید الله دادی که در حمله بالگرد اسرائیل در سوریه به شهادت رسیدند نصب شده بود.

کد مطلب 2471012
سیامک صدیقی

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