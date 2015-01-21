به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید جهاد مغنیه و شهدای حزب الله لبنان که عصر امروز در محل دفتر نمایندگی حزب الله در تهران برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر درباره موضع دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به حوادث اخیر جنوب سوریه و شهادت رزمندگان حزب الله گفت: موضع ما نسبت به این موضوع ثابت است. امروز مقاومت به نمایندگی از تمام مسلمانان در مقابل صهیونیست‌ها و جریان تکفیری‌ها در حال اقدام است.

وی افزود: ما با تمام ظرفیت و در تمام ابعاد از مقاومت حمایت خواهیم کرد و این اقدام صهیونیست‌ها نیز قطعا بی پاسخ نمی‌ماند، مهم ظرف زمانی و مکانی است که اقتضای پاسخ دادن به این حادثه را داشته باشد.

سردار دهقان همچنین در رابطه با اقدامات دولت جمهوری اسلامی برای تسلیح کرانه باختری گفت: موضع ما در این رابطه فرقی نکرده است؛ این سیاست ثابت و کلی نظام جمهوری اسلامی است و در این مسیر تمام ظرفیت‌ها را بکار خواهیم گرفت و آن را محقق خواهیم کرد.

وزیر دفاع در پاسخ به پرسشی در خصوص تهدید اخیر یکی از مقامات نظامی غربی برای حمله به ایران اظهار داشت: اگر شهامت این کار را دارند اقدام کنند.

سردار دهقان همچنین در رابطه با اهداف صهیونیست‌ها از حملات اخیر به رزمندگان حزب الله تاکید کرد: این حرکت ها یک سابقه تاریخی دارد و به امروز بر نمی‌گردد؛ اگر به سال ۱۹۸۲ به هجوم اسرائیل به خاک لبنان برگردیم می بینیم که جریان مقاومت از همان موقع در میان مردم لبنان قرار گرفت و به تدریج ابعاد این نهال نورسته گسترده تر شد. از طرفی اسرائیل نیز همواره در جهت از بین بردن جریان مقاومت اقدام کرده است.

وزیر دفاع ادامه داد: پس از آن نیز صهیونیست‌ها در جنگ ۳۳ روزه و پس از آن در جنگ غزه و نیز در رابطه با شهادت عماد مغنیه و پیش از آن در ترور شهیدان سیدعباس موسوی و شیخ راغب حرب، نشان داده اند که هر جا قادر باشند که به نوعی به جریان مقاومت آسیب وارد کنند اقدام می کنند.

سردار دهقان تاکید کرد: این شهادت ها از مقاومت و مجاهدت مردم نه تنها کم نمی‌کند که به آن می‌افزاید، چهره پلید صهیونیست ها و تکفیری‌های منطقه را افشا می کند و قوام بخش جریان مقاومت خواهد بود.