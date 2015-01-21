پرداخت خسارت جانی حوادث رانندگی بدون رای دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فراشياني با بیان اینکه براي پرداخت خسارت حوادث راننده نيازي به اخذ برش بيمه نامه نيست، به اينكه تسهيل در فرآيند پرداخت خسارت شخص ثالث از الويت هاي اين مجموعه است اشاره کرد و افزود: كارشناسان درحال حاضر خسارت هاي جاني را بدون راي دادگاه نيز رسيدگي كرده و درصورت احراز اصالت مدارك مربوطه خسارت به زيان ديدگان در كوتاه ترين زمان ممكن پرداخت مي شود.

فراشیانی ادامه داد:‌ براي دستيابي به اين مهم جلسات متعددي با مسئولان وزارت دادگستري انجام و نظر مساعد آنان را كسب كرده و درصورتيكه رضايت طرفين مقصر و زيان ديده حاصل شود غرامت حوادث شخص ثالث جاني به سرعت به زيان ديده داده مي شود.

مدير بيمه هاي اتومبيل بيمه ايران اضافه كرد: هدف بيمه ايران درپرداخت خسارات جاني ناشي ازتصادفات جرحي، تسويه ديات دركوتاه ترين زمان ممكن است وهم اكنون نيز اين مجموعه حتي پيش از صدور راي دادگاه و با گواهي پزشكي قانوني و ساير مستندات مربوطه خسارات را به ذينفعان و زيانديدگان خود پرداخت مي كند.

وي روانسازي و تسهيل درفرآيند پرداخت خسارت به زيان ديدگان و به اشتراك گذاشتن تجربيات كارشناسان را از ديگر اهداف اين همايش عنوان كرد و افزود: شرايط و مقرارت جديد در دستورالعمل هاي مربوط به حوزه خسارات ديات شخص ثالث نيز در اين همايش براي حاضران تبيين خواهيم كرد.

همچنین محمد حیدری معاون فني بيمه ايران با بیان اینکه ‌50 درصد خسارت هاي پرداختي اين مجموعه درحوزه ثالث بوده و 80 درصد اين مبلغ به ديات جاني مربوط مي شود، گفت: در 10 ماهه گذشته بيش از 18 هزار ميليارد ريال درحوزه خسارت جاني به زيان ديدگان غرامت پرداخت شده است.

عضو هيات مديره و معاون فني بيمه ايران با بيان اينكه يكي از الزمات اصلي ما افزايش ميزان رضايت مندي مردم در دريافت خدمات است، تاكيد كرد:‌ درنظر داريم با استانداردسازي و انجام فرآيند يكسان سازي رسيدگي به پرونده هاي خسارتي به وحدت رويه در شعب سراسر كشور دست پيداكنيم البته اين موضوع تنها دراصول فني نيست و در اصول و مناسبات اداري نيز به دنبال آن هستيم.

وی افزود: در رسيدگي به پرونده هاي خسارتي به هيچ وجه نبايد سليقه اي عمل كرد و كارشناسان هركدام از شعب اين شركت در سراسر كشور بايد از يك شيوه واحد تبعيت كرده و پرونده هاي مراجعان را رسيدگي و خسارت بيمه شدگان و زيان ديدگان را در كوتاه ترين زمان ممكن پرداخت كنند.

حيدري ادامه داد: مسوولان شعب و كارشناسان درصورتيكه اصالت‌ حادثه، بيمه نامه شخص ثالث، اسناد پزشكي و راي دادگاه محرز شود بايد دركمترين زمان ممكن غرامت حوادث رانندگي را دروجه زيان ديدگان پرداخت و اين مهم را به تاخير نياندازند.