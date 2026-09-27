پرداخت خسارت ۶۲۰ پرونده سیل و طوفان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند رسیدگی به خسارتهای ناشی از سیل و طوفان اخیر در استان اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه، ۹۵۰ پرونده خسارت در شهرستانهای بهنمیر، سیمرغ، جویبار، ساری، گلوگاه و سوادکوه تشکیل شد.
وی افزود: فرآیند ارزیابی و بررسی پروندهها با بسیج ظرفیتهای موجود با سرعت دنبال شد و تنها ۱۰ روز پس از وقوع حادثه، ۷۰ درصد خسارتهای شناساییشده نهایی شده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه ۶۲۰ پرونده پس از بازدید کارشناسان بیمه تکمیل شده است، ادامه داد: این پروندهها اکنون در مرحله واریز قرار دارند و تلاش میشود مبالغ مربوط به خسارتدیدگان در کوتاهترین زمان پرداخت شود.
یونسی رستمی سرعت در روند رسیدگی را حاصل همکاری دستگاههای اجرایی، مجموعه بیمه و استفاده از ظرفیتهای ملی دانست و گفت: هدف این بود که خسارتدیدگان برای دریافت مطالبات خود با فرآیندهای طولانی اداری مواجه نشوند.
وی با اشاره به پروندههای باقیمانده تصریح کرد: ۳۰ درصد باقیمانده پروندهها نیز حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با تکمیل این روند، تلاش میشود ۱۰۰ درصد خسارتهای شناساییشده در کوتاهترین زمان ممکن جبران و حمایتهای مالی لازم در اختیار آسیبدیدگان قرار گیرد.
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