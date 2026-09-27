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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پاداش ۲ میلیاردی فدراسیون کشتی در انتظار مدال آوران طلایی ناگویا

پاداش ۲ میلیاردی فدراسیون کشتی در انتظار مدال آوران طلایی ناگویا

فدراسیون کشتی برای مدال آوران طلایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ۲ میلیاردی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی در راستای حمایت از قهرمانان ملی، پاداش‌های ویژه‌ای را برای اولین بار در تاریخ کشتی برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ژاپن در نظر گرفته است که از محل درآمدهای اختصاصی فدراسیون پرداخت خواهد شد:

مدال طلا: ۲ میلیارد تومان
مدال نقره: ۳۰۰ میلیون تومان
مدال برنز: ۱۰۰ میلیون تومان

این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بوده و با هدف حمایت معیشتی و ایجاد انگیزه برای ملی‌پوشان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6959858
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • فرید NL ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
      2 0
      پاسخ
      احسنت به آقای علی دبیر ولی کاشکی بجای 300 میلیون یک میلیارد میشد همگی خسته نباشید

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