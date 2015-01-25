اپلیکیشنی برای ورزش و تناسب اندام/ با موبایلتان ورزش کنید

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش کلسترول و فشار خون را پایین می آورد و باعث افزایش قدرت ماهیچه ها و استقامت بیشتر می شود؛ به همین دلیل است که کمپانی های بزرگ فناوری در دنیا به دنبال راهکارهایی برای استفاده از فناوری در تناسب اندام هستند و با این هدف، گجت ها و ابزارهای پوشیدنی که سلامت کاربران را می سنجندند روانه بازار تکنولوژی کرده اند؛ از سوی دیگر نیز برنامه نویسان موبایلی هستند که قصد دارند با کمترین هزینه و تنها با نصب یک اپلیکیشن روی موبایل، کاربر را به سمت سلامتی و تناسب اندام سوق دهند.

حال شما با داشتن گوشی یا تبلت می توانید از این تکنولوژی و با استفاده از دانلود برخی اپلیکیشن های مرتبط، به نتایج باورنکردنی در تناسب اندام دست پیدا کنید؛ در این راستا اپلیکیشن C25K Couch to 5K برای سیستم عامل اندروید پیشنهاد می شود.

این برنامه همانطور که از نامش پیداست می تواند شما را از چاقی مفرط برهاند، به طوری که بتوانید روزی 5 کیلومتر بدوید. این برنامه قادر است با برنامه MyFitnessPal ارتباط برقرار کند، آهنگ هایی که برایش در نظر می گیرید را هنگام دویدن برای شما پخش کند و آمار دقیقی از دویدن های شما را ثبت کند. این اپلیکیشن همچنین دارای تمرینات ورزشی از پیش تعیین شده همچون از صفر تا 10 کیلومتر، از 5 کیلومتر تا 10 کیلومتر و نیمه ماراتون است که می توانید از آنها به عنوان برنامه ورزشی خود استفاده کنید. این برنامه رایگان است و 4.95 مگابایت حجم دارد.

ثبت زمان و فاصله و سرعت، مشاهده دوهای قبلی، اخطار دادن هنگام رسیدن به نصف مسیر، پشتیبانی از مانیتور ضربان قلب، مشاهده مسیر روی نقشه، مشاهده آمار با جزئیات از تمرین تان و ایجاد کردن و به اشتراک گذاری برنامه تمرینی دلخواه تان از دیگر ویژگیهای این برنامه کاربردی است.

این اپلیکیشن را از اینجا دانلود کنید: http://www.iranapps.ir/app/com.rundouble.companion