«چهارشنبه» به تدوین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم اولین تجربه كارگردانی فیلم بلند سروش محمدزاده است و شهاب حسینی بازیگر توانمند سینما حضور متفاوتی در فیلم او دارد. نسیم ادبی و هستی مهدوی فر نیز در این فیلم بازی دارند.

آرمان درویش بازیگر جدیدی است كه كارگردان جوان «چهارشنبه» او را معرفی می‌كند.

در خلاصه قصه آمده است: شاید هیچكدام نمی‌دانستند اتفاقى می‌افتد كه چهارشنبه را برایشان روزى متفاوت می‌كند.

آرمان درویش، نسیم ادبی، هستی مهدوی فر، امیر حسین شام بیاتی و با حضور شهاب حسینی، الهام حاج فتحعلی، فرخنده فرمانیزاده، گیتی قاسمی، رسول ادهمی، نیما راد، پیام اینالویی، محمدرسول صفری، حمیدرضا جانباز، امیر کوروش زاده، بهناز بستان دوست، صمد عدالت‌زاده، مهدی حاج صفار، آریو ملت دوست، ایلیا کیوان، پانته آ کیقبادی، احسان ناجی و علیرضا خاتمی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل «چهارشنبه» عبارتند از تهیه کننده: یوسف وجدان‌دوست، كارگردان: سروش محمدزاده، مشاور پروژه: علیرضا شمس‌شریفی، مشاور تهیه‌کننده: آیدا مصباحی، فیلمنامه: پیمان ناجی، بر اساس طرحی از: فرامرز وجدان دوست، مدیر تولید: محمدرضا منصوری، جانشین تولید: مهدی چراغی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: عادل معصومیان، دستیار دوم کارگردان: سعید سیری، منشی صحنه: فرشته حجازی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، دستیار اول فیلمبردار: اسماعیل واشقانی، دستیار دوم فیلمبردار: محسن بجنوردی، دستیار فیلمبردار: سیاوش مزروعی، تدوین: سروش محمدزاده، همکار تدوین: اسماعیل ترکزاد، صدابردار: بابک اردلان، دستیار صدابردار: امیر عاشق حسینی، بردیا اردلان، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، دستیار اول صحنه: پیمان محمدی‌صدق، مدیر صحنه: عبدالرضا منتظری، دستیار صحنه: قاسم زارع، دستیار صحنه: حمید ابوالحسن، دستیار اول لباس: ندا حسین پور، طراح گریم: ایمان امیدواری، سرپرست گروه گریم: هادی قالی‌خانی، مجری گریم: مهدی شعبانی، مجری گریم: بهاره مینایی، عکس: رز ارغوان آذر، بابک برزویه، ساخت فیلم پشت صحنه: مانی قدرت‌نما، فیلمبردار پشت صحنه: میثم عبدالهیان، گرافسیت: مجید حیدری، مدیر تدارکات: رضا بداغی، دستیار تدارکات: مرتضی اسکندری، تدارکات دستیار: سعید سجودی، پذیرایی: حامد عاشوری، حمل و نقل: مراد اسکندری، حمل و نقل: عباس حسن‌زاده، اسماعیل نظیف، احمد قنبری، جواد خانقلی، بهزادرحمانی، سینه موبیل فیلمبرداری: محمد بداقی، پشتیبانی فنی: مجتبی طهمورث​.