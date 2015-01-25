کاهش آمار فروش سینما در روسیه/ 190 میلیون نفر فیلم دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سال پیش سینماهای روسیه میزبان 190.5 میلیون تماشاچی بودند. این آمار کاهشی 0.2 درصدی را نسبت به سال پیشتر نشان میدهد.
گرچه رقم کاهش فروش بلیت در سینماهای روسیه خیلی بالا نیست، اما این کاهش برای تحلیلگران اهمیت زیادی دارد زیرا برای اولین بار در 12 سال اخیر رخ میدهد.
این در حالی است که به مدد افزایش قیمت بلیت، فروش کلی بلیت 4.4 درصد افزایش یافته و به 46.2 میلیارد روبل یا 723.7 میلیون دلار رسیده است. این برابری بر حسب ارزش فعلی روبل در برابر دلار آمریکا حاصل شده و در حالی است که روبل بیش از پنجاه درصد ارزش خود را از دست داده است.
آلکساندر لوژین کارگردان و محقق سینما این کاهش را با توجه به بحران فراگیر اقتصادی در کشور طبیعی خواند و افزود در مقایسه با سال 2013، فیلم روسی خیلی قابل توجهی در سال 2014 راهی پردههای سینماها نشد. در سال 2013 فیلم «استالینگراد» ساخته فئودور باندورچک ستاره سینماهای روسیه بود.
در حالی که «استالینگراد» پرفروشترین فیلم روسی سال 2013 بیشتر از فیلمهای هالیوودی فروش کرده بود و در عین حال نام خود را به عنوان پرفروشترین فیلم روسی در تاریخ سینمای این کشور به ثبت رساند، در سال 2014 پرفروشترین فیلم روسی «وای» بود که در مکان ششم پرفروشها ایستاد و تنها فیلم روسی در میان 10 فیلم پرفروش سال بود. این فیلم در ژانر وحشت و ساخته اولگ استفنکو اوایل سال اکران شده بود و اقتباسی از داستانی ترسناک از نیکولای گوگول بود. بازیگران بینالمللی جیسون فلمینگ و چارلز دنس در کنار آلکسی چادوف بازیگر روسی در این فیلم بازی کرده اند.
کاهش رشد گسترش سالنهای سینما نیز میتواند به عنوان یکی از عواملی که موجب کاهش فروش سینماها شده مورد توجه قرار بگیرد.
لوژین پیش بینی می کند در سال 2015 نیز سطح فروش سینماهای روسیه در همان سطح سال پیش باقی بماند چون اکرانهای بزرگ و متفاوتی در برنامههای امسال جای ندارد.
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