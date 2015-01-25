رفع اختلالات موبایلی تا اسفندماه/ امکان تعویض اپراتور از سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه تلفن همراه، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک دفاع کرد و در مورد اختلالات موبایل و افزایش نرخ اینترنت موبایل توضیح داد.

وی که در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر حضور یافت با اشاره به نبود فرهنگ مناسب در استفاده از خدمت موبایل گفت: متاسفانه با وجودی که تعرفه تلفن ثابت به مراتب کمتر از تلفن همراه است اما به دلیل عدم فرهنگسازی، مردم در همه مواقع از موبایل بیشتر استفاده می کنند.

رومینگ ملی هنوز تکمیل نشده است

واعظی در مورد اجرای ناموفق رومینگ ملی در کشور با بیان اینکه پروژه رومینگ ملی هنوز تکمیل نشده است گفت: شروع این پروژه از مردادماه بوده و به تدریج در مناطق مختلف کشور اجرایی می شود؛ هم اکنون توافقنامه میان 3 اپراتور به امضا رسیده تا به تدریج کل نقاط کشور تحت پوشش دهی کامل این اپراتورها درآید

رفع اختلالات موبایلی همراه اول تا اسفند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اختلالات به وجود آمده در شبکه موبایل کشور به دلیل ارتقا به نسل سوم موبایل گفت: از آنجایی که در حوزه 3G از دنیا عقب بودیم مجبور شدیم در زمان کم، کار فنی گسترده ای را انجام دهیم به همین دلیل شاهد اختلالاتی در شبکه موبایل بودیم که بیشتر مربوط به اپراتور همراه اول بود.

وی با بیان اینکه همراه اول به دلیل عمر 20 ساله آنتن های BTS ، مجبور به جایگزینی آنتن ها شد، افزود: شاهد هستیم که در هفته های گذشته این اختلالات کاهش داشته و این اپراتور قول داده تا اسفندماه این اختلالات را به طور کامل برطرف کند.

واعظی با تاکید بر اینکه زیرساخت ارتباطی برای هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل یکسان بوده است خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات از 6 ماه قبل برای 3G به اپراتورها اعلام کرده بود اما ایرانسل آماده تر بود و به همین دلیل مشکلی در رابطه با 3G نداشت اما همراه اول با مشکل مواجه بود که به زودی این مشکلات حل می شود

امکان جابجایی اپراتور از سال 94

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح تعویض اپراتور بدون تغییر شماره از نیمه دوم سال 94 خبر داد و گفت: این طرح باعث می شود مشترک براساس تعرفه و کیفیت اپراتور خود را تغییر بدهد بدون اینکه شماره اش تغییر یابد.

وی گفت: در حال آماده سازی زیرساخت، اپراتورها و مخابرات برای اجرای این طرح هستیم.

هر STM1 حدود 3 هزار دلار است

واعظی در مورد گرانی قیمت اینترنت نسبت به سایر کشورهای منطقه گفت: هم اکنون قیمت هر STM1 پهنای باند، با توجه به مسیر و شرایط خرید متفاوت است و آنچه که ما خریداری می کنیم حدود 3 هزار دلار قیمت داده می شود.

وی با بیان اینکه برای خرید پهنای باند مناقصه می گذاریم افزود: هر STM1 پهنای باند به قیمت 27 میلیون تومان به توزیع کننده فروخته می شود که با احتساب هزینه های انتقال، این پهنای باند به مصرف کننده می رسد.

مشترکان اپراتور خود را براساس بسته های تعرفه ای انتخاب کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت در مورد نرخ اینترنت موبایل که با تعرفه های جدید تنها به نفع 10 درصد مصرف کنندگان شده است گفت: پس از مصوبه کاهش نرخ اینترنت موبایل از 5 ریال به نیم ریال، از 3 اپراتور یکی از اپراتورها نرخ بسته های تعرفه ای خود را بالا برد که اگرچه این افزایش تعرفه در راستای نرخ های مصوب بود اما به دلیل اینکه این اپراتور پس از واکنش مشترکان، متوجه شد که مشتریانش را از دست داده، باردیگر بسته های تعرفه ای خود را تغییر داد و تعرفه های جدیدی اعلام کرد.

وی گفت: از آنجایی که سیم کارت دیتا هزینه چندانی ندارد مشترکان می توانند اپراتور دیتای خود را براساس تعرفه ها انتخاب کنند.

ایجاد دیتا سنتر توسط بخش خصوصی

واعظی با بیان اینکه از چشم انداز و برنامه توسعه ای عقب هستیم و سال گذشته بودجه ارتباطات کشور به آن اندازه نبود که بتوان کار بزرگ انجام داد گفت: برای سال 93 اولین ابلاغ بودجه ای 300 میلیارد تومان بود که در نیمه دوم امسال تخصیص داده شد و تاکنون 600 میلیارد تومان از 2 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت ارتباطات، هزینه شده است.

وی با تاکید براینکه بخش خصوصی باید 3 تا 4 برابر ما در این حوزه سرمایه گذاری کند گفت: تصمیم گرفتیم مراکز داده را توسط بخش خصوصی ایجاد کنیم و در قبال این سرمایه گذاری، به آنها پهنای باند رایگان می دهیم.

دانشگاهیان شبکه های اجتماعی طراحی کنند

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت الکترونیک و شبکه ملی جزء اولویتهای ما است افزود: سال 93 بودجه خوبی برای این پروژه دریافت کردیم و برای سال 94 به این اندازه پول نیاز نداریم.

وی افزود: زیرساخت دولت الکترونیک آماده است و دستگاهها باید از آن استفاده کنند.

واعظی در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی نیز گفت: برای استفاده مفید شبکه های اجتماعی باید فرهنگسازی شود؛ ما از دانشگاهیان خواسته ایم شبیه شبکه های خارجی را در داخل کشور طراحی کنند که میزبانی این شبکه ها در داخل باشد و امنیت اطلاعات را تضمین کند.