طاهره ایبد نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ۱۰ لقمه قصه، یک پروژه گروهی است که توسط هفت نفر از نویسندگان کودک کشور پیش می‌رود. نتیجه این پروژه، تولید ۱۰ کتاب داستان مینی‌مالیستی است که قرار است به صورت یک پکیج به چاپ برسد. داستان‌ها هم همان‌طور که مشخص شد، آثاری مینی‌مالیستی برای بچه‌ها هستند.

وی افزود: این پروژه در حال حاضر مرحله تصویرگری را طی می‌کند و مسئولان انتشارات امیرکبیر امیدوارند به نمایشگاه کتاب تهران برسد. مجموعه دو جلدی «پپه‌چپه» هم اثر دیگری که است در انتشارات امیرکبیر دارم و به نمایشگاه کتاب خواهد رسید. هر جلد این مجموعه، ۱۰ داستان برای کودکان دارد.

این نویسنده کودک در ادامه گفت: چند کتاب دیگر که آماده چاپ هستند، دارم که قرار است توسط انتشارات سروش به چاپ برسند. «کوزه‌ای که تنها بود» نام یکی از این کتاب‌هاست که داستان است اما ۲ کتاب دیگرم که قرار است توسط این ناشر چاپ شود، قصه‌بازی‌شناخت هستند که با برش و فرم خاصی که دارند، بچه‌ها به سمت داستان جلو می‌برند و بچه‌ها با حرکت، متوجه می‌شوند که چه اتفاقی در داستان می‌افتد. «کفش من می‌شی؟» و «من جای کی هستم؟»‌ عنوان این ۲ کتاب است که مانند «کوزه‌ای که تنها بود» زیر چاپ هستند.

ایبد گفت: یکی دیگر از کتاب‌های آماده چاپم، «قورباغوری» است که داستانی برای کودکان است و قرار است توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ برسد.