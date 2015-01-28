مهدی غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه اخیر شوراها و دهیاران شهرستان عسلویه، با طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت، مسائل گوناگون شهرستان عسلویه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طالبیان مشاور اجتماعی وزیر نفت نیز در این نشست بر تعامل نفت و گاز با مناطق پیرامونی تاکید کرده است.

غلامپور افزود: بعد از مکاتبات احمدی نماینده مردم در مجلس با وزیر نفت و نگاه مثبت وزیر نفت به مناطق پیرامونی نفت و گاز و دستور به مشاور اجتماعی خود، برای اجرایی شدن تعامل سازنده نفت و گاز با مناطق پیرامونی، بحمدالله تلاش های خوبی در شهرستان عسلویه آغاز شده است.

وی بیان داشت: متاسفانه با وجود استقرار مجموعه وسیع نفت و گاز در عسلویه، تا الان هیچ نیروی رسمی بومی شهرستان در صنعت نفت استخدام نشده است و مدیر عامل منطقه ویژه نیز در جلسه اخیر با طالبیان، آن را مطرح کرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه گفت: از کارهای بسیار خوب یوسفی مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی، استقرار دفتر تعاملات منطقه ویژه بود که با مدیریت زمانی در بحث آموزش و زیرساخت های های آموزشی، گردشگری و تعاملات منطقه ویژه با شهرستان عسلویه شاهد تلاش های خوبی بوده‌ایم.

غلامپور با بیان اینکه نگاه مجموعه منطقه ویژه این است از نخبگان و فرهیختگان شهرستان حمایت کند اضافه کرد: تعاملات اجتماعی منطقه ویژه در خصوص مناطق پیرامونی بسیار خوب است و اخیرا نیز با تلاش های مدیر تعاملات منطقه ویژه، کلاس های آمادگی کنکور برای دانش آموزان آغاز شده است.

این عضو شورای اسلامی شهرستان عسلویه تصریح کرد: با همکاری منطقه ویژه تسطیح مسیر کوهستانی روستای بنود تا ساحل نیز در دستور کار قرار گرفته است.

غلامپور خاطرنشان کرد: در بازدید اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و احمدی نماینده شهرستان در مجلس مقرر شد چهار کیلومتر از راه بنود به ساحل آسفالت شود که در زمینه ایجاد زیر سازی ها نیز، زمانی مدیر تعاملات منطقه ویژه قول های خوبی داد.

نائب رئیس شورای اسلامی بخش چاه مبارک گفت: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و حضور میهمانان نوروزی در پارک ملی نایبند و ساحل بنود، نیاز به امکانات و زیر ساخت هایی در منطقه است که دکتر زمانی مدیر تعاملات منطقه ویژه، قول داد تلاش هایی در این زمینه انجام شود.

غلامپور در پایان تاکید کرد: مردمی ترین و بهترین تلاش ها در منطقه ویژه با مناطق پیرامونی با مدیریت کنونی در حال انجام است و شورای اسلامی شهرستان عسلویه از تلاش های مجموعه منطقه ویژه پارس جنوبی تقدیر می کند.