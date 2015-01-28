حزب کارگزاران بر سازندگی و وحدت متمرکز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی، شامگاه سه شنبه در جمع اعضاء جریان ها و گروه های اصلاح طلب استان مرکزی، با تاکید براینکه حزب کارگزاران سازندگی از همه ظرفیت های خود برای تحقق آرمان های جبهه اصلاحات استفاده می کند، گفت: مشارکت احزاب و گروه های سیاسی در تصمیم گیری های مختلف کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل مشاهده است .

وی با اشاره به اینکه هر حزب را باید بر اساس آرمان ها شناخت و این امر حیاتی در فرهنگ سیاسی کشور نهادینه شود، افزود: هیچ حزبی به تنهایی نمی تواند در کشور حیات سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: نظر به تعدد مخاطبان هر حزب، اجماع می تواند حزب های مختلف با گرایش نزدیک به هم را تلفیق کند.

احزاب بازوان قدرتمند تعیین ساختار سیاسی یک جامعه هستند

وی با تاکید بر اینکه فعالیت سیاسی و دموکراسی بدون حضور احزاب معنایی ندارد، گفت: احزاب بازوان قدرتمند تعیین ساختار سیاسی یک جامعه هستند.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات و عقب ماندگی های اقتصادی و سیاسی کشور باید زمینه اعتماد مردم به احزاب تقویت شود، افزود: پیش از پیش بینی سازماندهی سیاسی مناسب نباید انتظار مشارکت و تکلیف سیاسی از مردم داشته باشیم.

مرعشی با بیان اینکه احزاب سیاسی چه اصلاح طلب چه اصولگرا باید با تمام توان خود در انتخابات پیش رو حضور پیدا کنند، تصریح کرد: حضور قدرتمندانه و پر شور احزاب زمینه رقابت سالم را فراهم می کند.

آغاز فعالیت حزب کارگران سازندگی طی ۳ آینده در سراسر کشور

وی با اشاره به اینکه اکنون شاخه های حزب کارگزاران سازندگی در ۱۴ استان کشور فعال است، افزود: پیش بینی می شود ظرف سه ماه آینده همه استان های کشور فعالیت حزبی خود را آغاز کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با تاکید بر اینکه احزاب باید خود را مکمل نظام سیاسی کشور دانسته و در این مسیر تلاش بی وقفه داشته باشند، اضافه کرد: برای افزایش میزان مشارکت سیاسی در کشور باید نقش احزاب را جدی گرفت و در این مسیر از همه ظرفیت ها استفاده کرد.

مرعشی تصریح کرد: حزب کارگزاران همگام با دیگر احزاب اصلاح طلب در جهت تحقق آرمان های جبهه اصلاحات گام برداشته و برای توسعه و تعمیق این هدف، شاخه های حزب در همه استان ها فعال خواهند شد.

گفتنی است، در این مراسم عزت الله صداقت فر به عنوان رئیس، اکبر چمنی به عنوان دبیر و مجید درویش به عنوان نایب رئیس انتخاب و اعضای ۱۷ نفره جدید حزب کارگزاران استان مرکزی به صورت رسمی معرفی شدند.