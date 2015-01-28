حمله بازيگر كهنه كار به تبعيض جنسيتی و مردسالاری در هاليوود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، جين فوندا بازيگر قديمي از استوديوها خواست تا استخدام جنسيت گرايانه و اشتغال به كار مبني بر مردسالاري را متوقف كنند.
اين بازيگر كهنهكار كه دو جايزه اسكار در كارنامهاش دارد به استوديوهاي هاليوودي گفت با سياستهاي مغرضانه مبتني بر جنسيتي كه به كار ميبندند بايد نزد مردم شرمنده باشند.
فوندا گفت آمار نشان مي دهد كارگردانان زني كه اين شانس را به دست ميآورند تا پشت دوربين قرار بگيرند تنها 23 درصد فيلمهاي ساخته شده را توليد ميكنند و تنها 6 درصد از توليدات استوديوهاي بزرگ توسط كارگردانهاي زن توليد شدهاند. اين بازيگر كه در جشنواره ساندنس سخن ميگفت تاكيد كرد سلسله مراتب مردانه حاكم بر اين استوديوها بندرت ممكن است به نابرابري حاكم بر روابط اذعان كنند.
وي گفت: استوديوها توسط مردان اداره ميشوند و در پايينترين حد ممكن زنان را به استخدام در ميآورند. او افزود: اين يك موضوع جنسيتي است و به اين معني ينست كه ما همين تجربه را نداشتهباشيم.
فوندا با اشاره به اين كه كارگردانهاي مردي كه اعتبار چنداني ندارند به طور مرتب كنترل فيلمهاي با بودجه زياد هاليوود را در دست ميگيرند گفت: شرم بر استوديوهايي كه چنين جنسيت مدارانه عمل ميكنند. وي تاكيد كرد بايد بتوانيم ثابت كنيم كه ميتوانيم بر مبناي قوانين تجاري عمل كنيم و بايد براي قرار دادن زنان در موقعيتهاي قوي بجنگيم و بدانيم قانوني براي انجام ندادن اين كار وجود ندارد. كاترين بيگلو فيلم مردانه «قفسه درد» را ساخت در حالي كه همسر سابقش جيمز كامرون يك فيلم زنانه مثل «آواتار» را ساخت.
جين فوندا با اشاره به دوره كاري خودش گفت در دهه 1970 كه دو اسكار را در سال 1971 براي «كلوت» و در سال 1978 براي «بازگشت به خانه» برده، اين فيلمها در باكس آفيس فروش موفقي نداشتند. او گفت: من فيلمهايم را با توجه به چيزهايي كه به آنها اهميت ميدادم انتخاب كردم. بعضي از آنها واقعا مود توجه قرار گرفتند و برخي از آنها نه.
وي گفت به كارهاي اوليهاش كه كمتر مشهورند افتخار ميكند.
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