به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری نشست خبری امیر قلعهنویی پیش از دیدار تیمش برابر سپاهان اصفهان، سرمربی استقلال اعلام کرد آندرانیک تیموریان هافبک پیشین این تیم پیش از سفر به قطر پیامکی برای او فرستاده است.
متن این پیامک که توسط یکی از خبرنگاران خوانده شد، به شرح زیر است:
" سلام و خسته نباشید، امیرخان واقعا شرمنده شما شدم که نتوانستم تا آخر بازیها کنار تیم و شما باشم. حلالم کنید. ممنون از همه زحماتی که امسال برای شخص خودم و تیم کشیدید. تشکر میکنم. شرمنده همه شما شدم. باز هم ببخشید."
قلعهنویی هم در واکنش به این پیامک گفت:" این متن را آقای تیموریان پیش از رفتن به قطر برای من فرستاد، آیا من او را حلا کنم یا نکنم؟ شما که این پیامک را برای من فرستادید، چطور آن زمان که به استقلال پشت کردید و رفتید، این صحبتها را بیان نکردید و حالا برگشتهاید و نمیدانم در قراردادتان چه اتفاقی افتاده است، یک میلیارد پول گرفتهاید. همان پول تیم ما را به هم ریخت و کارهای شما باعث شد استقلال قهرمان نشود، آنوقت میگویید حلالم کنید."
وی افزود: "نامهای در باشگاه وجود دارد که خود تیموریان خواستار جدایی از استقلال شده است. با این جماعت معلوم نیست چه باید کرد، یک روز مرد میشوند و یک روز نامرد، یک روز میگویند حلالم کنید و روز دیگر 45 دقیقه مقابل در خانهات میایستند تا بگویند شما را دوست داریم."
سرمربی استقلال همچنین تاکید کرد:" این پیامکها برای من ارزش ندارد، من به کار خودم فکر میکنم، باز هم تیموریان را حلال میکنم."
قلعهنوی همچنین تاکید کرد آندرانیک تیموریان آن بازیکنی نبوده که 45 دقیقه مقابل در خانهاش ایستاده است.
نظر شما