افتتاح ۷۳۶ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی، در آخرین جلسه ستاد دهه فجر استان مرکزی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر حضور مردم و برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر با همکاری اقشار مختلف، گفت: در استان مرکزی طی این ایام ۷۳۶ پروژه عمرانی افتتاح می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد پروژه ۹۶ پروژه در اراک، ۱۳ پروژه در آشتیان، ۳۱ پروژه در تفرش، ۹۶ پروژه در خمین، ۵۹ پروژه در خنداب، ۴۵ پروژه در دلیجان، ۲۴ پروژه در زرندیه، ۴۹ پروژه در ساوه، ۲۳۰ پروژه در شازند، ۲۷ در فراهان، ۳۰ پروژه در کمیجان، ۲۷ پروژه در مححلات و ۹ پروژه استانی است.

سرپرست استانداری استان مرکزی با بیان اینکه برای بهره برداری از این تعداد پروژه ۲۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است، اضافه کرد: از این میزان ۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات و مابقی از اعبارات ملی، استانی و دستگاه ها تامین شده است.

حسن بیگی با اشاره به اینکه اشتغال یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسوولان است، افزود: با بهره برداری این تعداد پروژه دو هزار و ۲۱۰ نفر اشتغالزایی می شود.

حضور پرشور مردم نشانه حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب و امام

وی با تاکید بر اینکه حضور پرشور مردم نشانه حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب و امام راحل (قدس) و شهدا است، گفت: استکبار جهانی و دشمنان باید بدانند ملت ایران در همه شرایط پشتیبان ولایت فقیه و مدافع ارزش های انقلاب اسلامی هستند.

سرپرست استانداری استان مرکزی با بیان اینکه برنامه های دهه مبارک فجر از ۱۲ بهمن و به صورت ویژه در خمین برگزار می شود، اظهار کرد: شورای اداری با حضور کلیه اعضا و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، نواختن زنگ انقلاب و سخنرانی حجت الاسلام اکرمی مشاور فرهنگی رییس جمهور در بیت قدیمی بناینگذار انقلاب اسلامی ایران از جلمه برنامه های ستاد دهه فجر استان مرکزی است.

حسن بیگی با اشاره به بخش های از برنامه های این دهه، افزود: برگزاری ۲۰۰ محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم در سراسر استان، برگزاری جشنواره های قرآنی کودک و نوجوان و خانواده، مسابقات قرآن، اذان ابتهال و تواشیح از جمله برنامه های این دهه است.

وی ادامه داد: اجرای ۳۰۰ برنامه شامل سلسله همایش منزلت زن و انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌ها و حضور مسئولان و بانوان، تجلیل از بانوان نمونه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دیدار با زنان ایثارگر، برگزاری جشنواره طبخ غذاهای بومی و محلی، بازدید از مراکز فعال بانوان، اعزام کاروان سلامت، حضور بانوان فعال استان در ۳۰ غرفه نمایشگاه منطقه ای بانوان در اصفهان از جمله برنامه های حوزه امور بانوان و خانواده است.

سرپرست استانداری استان مرکزی اظهار کرد: ۴۷۰ برنامه فرهنگی وهنری، ۳۲۹ نشست مربوط به اسناد انقلاب و دستاوردها، ۴۸۰ همایش، جشنواره و شب شعر، ۷۰ برنامه کرسی های آزاد اندیشی، ۶۵ تئاتر صحنه ای، ۴۰۰ برنامه سرکشی از خانواده های محروم و در مجموع ۲۰۰ برنامه راهپیمایی ازدیگربرنامه های تدارک دیده شده دهه فجر امسال است.

برنامه های دهه فجر زمینه ای برای تقویت وحدت و وفاق ملی

فرماندار شهرستان اراک در این جلسه با تاکید بر اینکه برنامه های دهه فجر زمینه ای برای همبستگی، تقویت وحدت و وفاق ملی است، گفت: فعالیت های دهه مبارک فجر باید با تشکیل ستادهای حقیقی در مساجد، انجمن ها و سایر تشکل های مردمی به نقطه مطلوب خود برسد.

حسین بختیاری با اشاره به ضرورت آشنایی با مسایل دوران طاغوت و ظلم و ستم های رژیم شاهنشاهی، افزود: برای نسل جوان باید تبیین شود که توسعه و پیشرفت کنونی کشور مرهون پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (قدس) است.

وی با بیان اینکه در اراک، یک روز به نام انقلاب نامگذاری شده و در این روز در مساجد تمام نقاط شهری و روستایی ویژه برنامه اجرا می شود، اظهار کرد:امسال برای بزرگداشت ایام الله دهه فجرسی وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه های متنوع و باشکوهی در اراک تدارک دیده شده، که بیشتر مردمی است.

فرماندار شهرستان اراک تصریح کرد: تبیین و برجسته سازی کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف نیازمند معرفی دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیت ها و ذوق هنری جوانان عملی می شود.