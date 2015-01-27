برنامه های دهه فجر در راستای چشم انداز نظام/ برگزاری ۲۰۰ برنامه در روز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی، در جلسه ستاد دهه فجر استان مرکزی با بیان اینکه برنامه های ستاد دهه فجر استان در سال جاری نسبت به سال های گذشته از نظر کمی و کیفی بهتر است، گفت: کمیته ها و شهرستان های مختلف فعالیت های مطلوبی برای تدوین برنامه های دهه مبارک فجر انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه اهداف ستاد دهه فجر برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: انتقال دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مردم به ویژه نسل جوان باید در دستور فعالیت ها و برنامه های ستاد قرار گیرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر زمانبدی و اجرای به موقع برنامه های کمیته های مختلف، گفت: کمیته های ستاد دهه فجر باید برنامه های خود را با زمان مشخص به ستاد اعلام کنند؛ چراکه برنامه های بدون زمان در برنامه های دهه فجر دیده نمی شود.

برگزاری روزانه ۲۰۰ برنامه در استان مرکزی

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه ستاد دهه فجر در برخی روزهای ایام الله تا ۲۰۰ برنامه را در استان مرکزی پیش بینی و برگزار می کند، اضافه کرد: روز ۱۲ بهمن در سراسر استان برنامه های تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده برنامه منسجمی با حضور مدیران استان در خمین به عنوان مطلع الفجر انقلاب اسلامی و زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار می شود.

رییس ستاد دهه فجر استان مرکزی اظهار کرد: در روز ۱۲ بهمن به دلیل حضور امام خمینی (ره) در اراک نیز گلباران حجره محل تحصیل ایشان در حوزه علمیه امام خمینی (ره) با حضور پرشور روحانیت و مسوولان برگزار می شود.

حجت الاسلام هاشمی تصریح کرد: عصر روز ۱۲ بهمن نیز با حضور اقشار مختلف مردم یادوراه شهدای انقلاب در استان مرکزی و شهدای زیر ۱۵ سال در اراک برگزار می شود.

وی با بیان اینکه روز ۲۲ بهمن سال گذشته در ۱۴۱ نقطه استان مرکزی راهپیمایی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: در ۲۲ بهمن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در نقاط بیشتری از استان مرکزی راهپیمایی برگزار شود.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن با تجمع اقشار مردم شهر اراک در میدان شهدا، حرکت به سمت پل خیبر، خیابان محسنی، خیابان ادبجو و تجمع در مصلای بیت المقدس اراک برگزار می شود.

حجت الاسلام هاشمی ادامه داد: برگزاری سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان اراکی، قرائت قطعنامه و سخنرانی در مصلای بیت المقدس اراک از دیگر برنامه های این روز بزرگ است.

برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، یادواره شهدا، نواختن زنگ انقلاب و به صدا درآمدن ناقوس کلیسا، ایستگاه های نقاشی، مسابقات قرآن و افتتاح پروژه های عمرانی از جمله برنامه های بود که اعضای این ستاد از برگزاری آن در ایام الله دهه مبارک فجر خبر دادند.