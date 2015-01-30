پیام رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا معرفی حکومت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نصرت الله سیف ظهر جمعه در مراسم گردان های بیت المقدس و کوثر ناحیه گرگان که با نام رزمایش بزرگ فجر انقلاب اسلامی برگزار شد گفت: ۴۰ سال پیش، جهان به دو ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود و تمام کشورها باید زیر پرچم یکی از اردوگاه های غرب یا شرق قرار می گرفتند.

سردار سیف افزود: سردمدار ابرقدرت غرب، آمریکا و سردمدار ابرقدرت شرق، شوروی بودند و هیچ کشوری حق نداشت تحت سلطه یکی از این دو کشور نباشد.

وی اظهار کرد: آمریکا و شوروی با همدیگر توافق کرده بودند که اگر کشوری نخواست زیر پرچم یکی از آنها باشد حتماً باید زیرپرچم دیگری برود و اگر کشوری می خواست دو قطبی شود نیمی از آن کشور تابع آمریکا و نیم دیگر تابع شوروی باید می شد.

وی تصریح کرد: آنها نمی خواستند کشوری مستقل باشد زیرا می دانستند که در صورت استقلال، الگویی برای کشورهای دیگر می شدند و این موضوع مطلوب این دو کشور نبود.

امام خمینی (ره) در دنیا خط شکنی ایجاد کرد

معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه به انقلاب اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: ۳۶ سال پیش، مرجعی عالیقدر یک خط شکنی در دنیا ایجاد کرد.

سردار سیف افزود: امام (ره) در نقطه ای از دنیا که یکی از ستون های غرب به عنوان ژاندارم منطقه بود، با همت مردم، نظام انقلاب اسلامی را راه اندازی می کند که شعار آن نه شرقی و نه غربی است.

وی با بیان اینکه بیت دوم این شعار، جمهوری اسلامی است خاطرنشان کرد: از همان روزهای ابتدایی جمهوری اسلامی، غربی ها وقتی دیدند که یک رهبر این نظام را تشکیل داده است اقدام به تجزیه و تحلیل کردند و از همان ابتدا به جنگ با انقلاب اسلامی آمدند.

وی به چگونگی تجزیه و تحلیل آمریکا اشاره و اظهار کرد: در ساختمان پنتاگون آمریکا، ۱۴ کیلومتر راهرو و اتاق های بسیار زیاد وجود دارد و در این اتاق ها نخبگان آمریکای جنایتکار به تجزیه و تحلیل اتفاقات دنیا می پردازند.

حمایت شرق و غرب از جنگ تحمیلی در تاریخ بی سابقه است

معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: آمریکا به این نتیجه رسیده است که انقلاب اسلامی زلزله ای برای ابرقدرت ها است از همان روز نخست، اقدام به انهدام انقلاب کرده اند.

سردار نصرت الله سیف در ادامه به جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: جنگی در طول تاریخ وجود نداشته است که هر دو ابرقدرت با همدیگر متحد باشند اما در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هر دو کشور آمریکا و شوروی و حتی اروپا به حمایت از صدام پرداختند.

سردار سیف با بیان اینکه جنگ تحمیلی به سود رزمندگان جمهوری اسلامی به پایان رسید اظهار کرد: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس، افتخاری به وجود آوردند که قرن ها در تاریخ از ایثار و شجاعت آنها خواهند گفت و خواهند نوشت.

وی ادامه داد: زورآزمایی رزمندگان جمهوی اسلامی با استکبار جهانی به عمق مرزهای آمریکا در سرزمین های اشغالی کشیده شده است.

بیداری اسلامی از جمهوری اسلامی الگو پذیرفته است

معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه به بیداری اسلامی کشورهای منطقه و جهان اشاره و اظهار کرد: آمریکا با چیدن پایگاه هایی در کشورهای منطقه نظیر عراق، کویت، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان نیمی از نیروی نظامی خود را به این مناطق گسیل کرد.

سردار سیف افزود: با این وجود و با لطف خداوند، صدور انقلاب تمام این مرزها را در هم شکست و بیداری اسلامی در جهان ایجاد شد.

وی بیداری اسلامی را با استفاده از الگوپذیری جمهوری اسلامی خواند و بیان کرد: مطمئن باشید که بیداری اسلامی با الگوبرداری از جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است و دیگر نمی شود جلوی بیداری مردم را گرفت و این بیداری اسلامی ادامه خواهد یافت.

پیام رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا شناساندن حکومت اسلام است

وی به پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون زمینه آماده است و بیداری مستضعفان در آمریکا و اروپا ایجاد شده و آنها اسلام را شناخته اند.

معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا پیام دادند که الگو و حکومتی که شما به دنبال آن هستید، این است و کسی نمی تواند جلویش را بگیرد.

سردار سیف به قدرت ایران در منطقه پرداخت و گفت: غربی ها در جنگ با لبنان و فلسطین موشک های جمهوری اسلامی را دیدند و دست پروردگان و رزمندگان جمهوری اسلامی در همه جای دنیا خود را نشان می دهند.

سردار سیف بیان کرد: انقلاب ما، انقلاب اسلامی است و اسم ما نیز رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در هر نقطه از دنیا ظلمی را از سوی استکبار جهانی یا اروپا علیه مستضعفان ببینیم وظیفه داریم از آن افراد دفاع کنیم.

تمام مستضعفان دنیا به کشور ما چشم دوخته اند

وی اظهار کرد: اکنون دفاع ما از مرزهای کشور و اسلام به مرزهای غیرمسلمانان و جنگ با استکبار و ظلم به ستون های پوشالی کاخ ها رسیده است و تمام مستضعفان دنیا به مشت های گره کرده رزمندگان قدرتمند و رهبری این سرزمین چشم دوخته اند.

روشنفکران غربی به اقتدار حاکمیت ولایت فقیه اذعان دارند

سردار سیف خاطرنشان کرد: در تمام دنیا طرفداران رهبر و انقلاب اسلامی ایران وجود دارند و تمام روشنفکران دنیا می اندیشند که چگونه می شود پس از ۳۶ سال جنگ، تهدید و تحریم علیه ایران، آب از آب تکان نمی خورد؟

وی افزود: این روشنفکران به این نتیجه رسیده اند که حاکمیت ولایت فقیه موجب این اقتدار شده است و دنبال این هستند که الگوی ولایت فقیه را در دانشگاه های خود تدریس و کارآمدی نظام ولایتی را به دنیا معرفی کنند.

وی تصریح کرد: برای اقتدار این نظام، ولایت، رزمندگان و بسیجیان باید سجده شکر به وجود آوریم و خود را در قبال آن موظف بدانیم.

ایران تا ظهور امام زمان (عج) با آمریکا در ستیز است

معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور با تاکید اینکه جنگ همچنان تمام نشده است گفت: استراتژی دکترین آمریکا، امنیت رژیم صهیونیستی و دکترین جمهوری اسلامی نقطه مقابل آن یعنی ناامنی رژیم صهیونیستی است.

سردار نصرت الله سیف افزود: این دو دکترین در مقابل هم قرار دارند و تا ظهور صاحب اصلی جهان و تا زمانی که دکترین جمهوری اسلامی به کرسی ننشیند با استکبار در ستیز هستیم.

سردار سیف خاطرنشان کرد: اگر یک لحظه غفلت کنیم و آماده نباشیم، تردید نکنید که استکبار جهانی از حمله به ما دریغ نخواهد کرد.

وی بیان کرد: همچون دوران دفاع مقدس رزمندگان ما باید مین های استکبار جهانی را خنثی کنند تا مسجدالاقصی در بیت المقدس آزاد شود و همه ما پشت سر مقام معظم رهبری در این مسجد نماز بخوانیم.

در پایان مراسم صبحگاه، معاون مقاومت مردمی و آموزش نظامی سازمان بسیج مستضعفین کشور خطاب به گروهان و گردان ها گفت: با استعانت از امام هادی (ع) عملیات رزمایش بیت المقدس خود را با رمز «یا محمد یا رسول الله» (۳ بار) آغاز کنید.