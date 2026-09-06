به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه جرایم مختلف اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه پلیس، مقابله با زمینخواری و صیانت از اراضی است.
وی افزود: در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با هماهنگی دستگاه قضایی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵ فقره زمینخواری را به وسعت ۱۳ هکتار کشف و نسبت به رفع تصرف این اراضی اقدام کرده است.
فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرفشده را یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند و در ارتباط با این پروندهها نیز ۲۴ نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
دلیری با تشریح شیوه ارتکاب این جرایم گفت: متهمان در برخی موارد با استفاده از اسناد مجهول و سپس دیوارکشی و تصرف اراضی، تلاش میکنند خود را مالک ملک معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و ظرفیتهای موجود، مقابله با زمینخواری و سایر جرایم را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با چنین شیوههایی حقوق عمومی و مالکیت افراد را تضییع کنند.
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