هنرمندان عکاس اردبیلی در جشنواره های کشوری درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان اردبیل، براین اساس آثار مجید خالقی مقدم، عبدالرحمن مجرد، محسن زارع و ابراهیم روحی عکاسان اردبیلی به مرحله نمایشگاه نخستین جشنواره سراسری عکس نگاه راه یافت.

در این جشنواره که ششم بهمن ماه برگزار شد، از میان چهار هزار و ۲۸۵ قطعه عکس ۵۰۵ عکاس که به دبیرخانه این جشنواره رسیده تعداد ۱۰۰ قطعه عکس از ۷۰ عکاس ایرانی به مرحله نمایشگاه این جشنواره راه یافته است.

داوری این جشنواره با حضور امیر کمانی دبیر جشنواره و اعضای گروه داوری متشکل از محمدرضا چای فروش، حمید سلطان آبادیان و مهدی فاضل انجام شده بود.

نخستین فراخوان جشنواره سراسری عکس نگاه با هدف به تصویر کشیدن لحظاتی خاص و ویژه از زندگی کودکان، با شعار «کودک، نشاط، زندگی» از سوی شهرداری منطقه یک مشهد برگزار می شود.

اثر عکاس اردبیلی در دوسالانه عکس غار

اثر رحمان مجرد عکاس اردبیلی به بخش نمایشگاه دومین دوسالانه عکس غار ایران راه یافت. نمایشگاه دومین دو سالانه عکس غار ایران با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رونمایی شد.

دوسالانه عکس غار با هدف ایجاد فضایی متفاوت به جهت فراهم کردن شناخت و آگاهی بیشتر برای تمام علاقمندان به دنیای ناشناخته غارها با حضور عکاسان، غارنوردان و علاقمندان طبیعت برگزار شد، در این راستا ۱۱۴ نفر با ۷۳۳ اثر در این دوسالانه شرکت کردند.

این آثار طی دو مرحله داوری توسط داوران ایرانی و فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آثار راه یافته به دومین دوسالانه عکس غار رونمایی شد.