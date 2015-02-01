کاروان نمادین ورود امام در ورامین به راه افتاد/حماسه مردم دیار 15خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با دوازدهم بهمن ماه سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن اسلامی و به همت ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، کاروان نمادین ورود امام راحل در ورامین و قرچک راه اندازی و مورد استقبال مردم بویژه دانش آموزان قرار گرفت.

دانش آموزان ورامینی با هماهنگی کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در مسیر حرکت کاروان قرار گرفته و با در دست دادن پرچم و سر دادن شعارهایی نظر ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، خمینی خمینی راهت ادامه دارد، از آن استقبال کردند.

برخی مدارس و مردم شهرستان ورامین علیرغم سردی هوا نیز با راه اندازی ایستگاه های استقبال از کاروان و دود کردن اسپند از کاروان نمادین استقبال کرده که مورد توجه سایر مردم و رهگذران قرار گرفت.

حضور با صلابت دانش آموزان ورامینی در مراسم استقبال کاروان نمادین

یوسف تاجیک اسماعیلی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه برگزاری مراسم استقبال از کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) در ورامین اظهار داشت: بیش از ده سال از راه اندازی کاروان نمادین ورود امام راحل به میهن اسلامی در ورامین می گذرد و هر ساله به همت ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان، این برنامه با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.

مسئول کمیته کاروان نمادین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: کاروان نمادین ورود امام راحل همزمان با دوازدهم بهمن ماه حرکت خود را از امامزاده طاهر(ع) خیرآباد آغاز و مورد استقبال مردم متدین و انقلابی این منطقه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این کاروان به مدت دو ساعت در خیابان های اصلی شهر ورامین نظیر میدان امام حسین، امام خمینی، طالقانی و رسالت حضور یافت و مورد استقبال مردم به ویژه دانش آموزان مدارس قرار گرفت که صحنه هایی از دلبستگی مردم به آرمان های انقلاب اسلامی را نشان داد.

صیانت از ارزش های اسلامی هدف از راه اندازی کاروان نمادین

تاجیک اسماعیلی اضافه کرد: هزاران دانش آموز دختر و پسر ورامینی با در دست گرفتن پرچم و خواندن سرودهای انقلابی در مسیر این کاروان قرار گرفتند که برخی ابتکارات صورت گرفته از سوی مدارس شهرستان، بر غنای مراسم افزوده بود.

این مسئول عنوان کرد: کاروان نمادین ورود امام راحل در مقابل آستان مقدس امامزاده کوکب الدین و نماد شهدای دهم دیماه57، گلزار شهدای سید فتح الله و گلزار شهدای گمنام توقف کرده و با آرمان های بلند شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

وی بیان داشت: کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) با هدف گسترش و صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی راه اندازی شده و در این میان مسئولان و مدیران شهرستانی، فرهنگیان و دانش اموزان، نیروهای نظام و انتظامی و اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برای تحقق این مهم تلاش می کنند.