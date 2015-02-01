اتاق بازرگانی نیازمند تغییر قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دانشمند هدف از حضور خود در انتخابات اتاق را یک تغییر بزرگ که شرایط فعلی کشور نیازمند آن است، عنوان کرد و گفت: این امر مستلزم این است که اتاق نقش اثر گذاری بر عهده گیرد و این نقش پدید نمی آید؛ مگر اینکه در قدم اول به دنبال تغییرقانون اتاق بازرگانی باشیم.

وی افزود: قانون اتاق بازرگانی در شرایطی که اقتصاد کشور کوچک و دولتی بود و در روزهای پس از پایان جنگ که همه کالاهای اساسی به صورت کوپنی بود، تدوین شد و بنابراین اقتصاد خصوصی و رقابتی و آزادی اقتصادی در قانون اتاق دیده نشد.

به گفته وی، با توجه به اصل 44 ، واگذاری تمام فعالیت‌های تصدی گرایانه به بخش خصوصی لازم است و قانون اتاق باید آنچنان تغییر کند که ظرفیتی برای فعالیت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد و به عهده گرفتن مسوولیت توسط بخش خصوصی در قانون دیده شود.

دانشمند با بیان اینکه قانون اتاق کامل نیست، تصریح کرد: ظرفیت‌های قانون فعلی اتاق محدود است و مطابق قانون کشورهای پیشرفته و توانمند ظرفیت ندارد و اولین قدم ما این است که با یک هیات نمایندگان همراه در راستای تغییر قانون و ساختار اتاق هم قدم شویم.

در ادامه ابراهیم جمیلی نیز با بیان اینکه باید به گفته های خود متعهد باشیم، اظهارداشت: در چند ماه گذشته گفتیم که اتاق نیاز به نیروهای قدیمی و فعال جدید دارد و باید کسانی که می توانند اتاق را هدایت کنند، در این مسیر شناسایی شوند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: خانه اقتصاد ایران به دنبال اتاقی اثر بخش است و زمانی می تواند موثر باشد که ارکان اتاق که همان تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق‌های مشترک و شوراهای عالی مشترک هستند، متولی آن باشند.

جمیلی، هدف اتاق مطلوب را یافتن راهی برای حضور فعال و اثرگذار دارندگان کارت‌های بازرگانی و اعضای اتاق در تصمیم گیری‌ها عنوان کرد و گفت: اتاق‌ها باید به سویی بروند که تشکل محوری و تفکر حاکم شوند و اتاق‌های شهرستان‌ها مسئولیت بیشتری در مقابل منافع ملی احساس کنند و منافع ملی ارجح بر منافع گروه باشد.

وی افزود: بخش خصوصی اتاق باید با رانت خواری و مفاسد اقتصادی مبارزه کنند و اتاق‌ها را به باشگاه سیاسی تبدیل نکنند و جریانات سیاسی در اتاق‌ها تاثیر نداشته باشد و در این شرایط اتاق می تواند به شکل مطلوب نقش خودش را با یک حرکت جمعی در اوضاع فعلی کشور ایفاکند.

جمیلی، پاسخگو بودن در قبال وعده ها و برنامه های اعلام شده را بسیار با اهمیت دانست و بیان داشت: باید به دنبال اتاقی پاسخگو باشیم فارغ از اینکه چه کسی انتخاب شود، دولت و گروه های سیاسی در انتخابات دخالت نکنند و بخش خصوصی به تنهایی مسئولیت اتاق را به عهده بگیرد.

وی تاکید کرد: افرادی که انتخاب نشوند، با انتخاب شوندگان باید همکاری کنند و اتاق تهران متعلق به تعداد محدودی اعضای هیات نمایندگان نیست بلکه متعلق به کل اعضا و اقتصاد کشور است و هیچ فردی نمی تواند اتاق را برای خودش مصادره کند.

محمدباقر رجال نایب‌ رئیس سابق اتاق ایران و رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت: اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران اصولا چون اسم بازرگانی را در ابتدای اسم خود دارند، بیشتر مساله بازرگانی را دیده‌اند و بخش صنعت و تولید در اولویت دوم قرار گرفته‌اند.

به گفته نایب‌رئیس سابق اتاق ایران، اتاق بیش از حد لازم سیاسی شده و لازم است بخش تولید در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در اولویت قرار گیرد و تولید به حمایتی که در این مسیر می‌تواند موثر باشد، نیاز دارد چراکه بخش بازرگانی نیاز به تقویت تولید دارد. رییس انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: اتاق باید به‌عنوان واقعی خود یعنی پارلمان بخش خصوصی بازگردد.

علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: منافع ملی و کشور در توسعه اقتصاد پویا است و اتاق جایگاهی مناسب برای پویایی کشور است و وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی چندان پویا نیست و تحت تاثیر عوامل زیادی است که یکی از آنها سیاسی شدن است. وی تاکید کرد که اتاق باید خود را از مسایل سیاسی مبرا کند.

محمدمهدی طباطبایی هم با اشاره به اینکه شاکله اتاق تشکل‌ها هستند، گفت تاکنون تصمیمات مختلف در سطوح متفاوت لایه‌های مختلف فعالان اقتصادی را دربرنمی‌گیرد. به گفته وی، می‌توانیم اتاقی را تشکیل دهیم که نمایندگان آن به مسایل عام و ملی توجه کنند و نه مسایل شخصی. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران و هند گفت: اتاق نیاز به انرژی و افراد جدید برای دستیابی به اهداف دارد.

محمدمهدی راسخ نیز گفت: مجمع فعالان از قدیمی‌ترین گروه‌های حاضر در اتاق بازرگانی است که کارهای مثبتی را انجام داده است ولی نه به این معنی که به تمام قدرت خود رسیده است. به گفته راسخ اتاق بازرگانی در هشت سال گذشته به سطوح بالایی رسیده‌اند و برای نخستین‌بار جایگاه اتاق بازرگانی تا این اندازه رشد داشته است.

راسخ تاکید کرد: نقش اتاق بازرگانی در بحث پژوهش و مشاوره به سه قوه بسیار خوب بوده است. به گفته عضو هیات نمایندگان در بحث تحریم‌ها اتاق بازرگانی بسیار خوب ایفای نقش کرد و هرجا که دست دولت بود با مشکل روبه‌رو شد.

وی تاکید کرد: تحریم روی نفت هم کاهش تولید و هم کاهش صادرات را به دنبال داشت و هم پولش دریافت نمی‌شد ولی صادرات بخش خصوصی چند برابر شد و تمام پول وصول شد که این نقش سازنده اتاق بازرگانی است.

به گفته راسخ، اتاق به جایگاهی رسید که برای رئیس‌جمهور دولت یازدهم برنامه اقتصادی نوشت. وی افزود: رئیس دفتر رییس‌جمهور، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، وزیر راه و مسکن و رییس کل اتاق بازرگانی همگی تا قبل از دولت یازدهم در اتاق حضور داشتند. راسخ یکی از برنامه‌ها را حمایت از دولت و ارتباط موثر با قوای سه گانه دانست تا بتوانیم ایران را به جایگاه مطلوب برسانیم.

عباسعلی قصاعی نیز گفت: از وظایف اتاق مطلوب این است که اتاق باید قوانین اقتصادی مشکل‌دار را حل کند. به گفته وی، همه قوانین فعلی نیاز به اصلاح دارند. قصاعی بااشاره به آمار جدید آزادی اقتصادی گفت: ما حتی در خاورمیانه بدترین شرایط را داریم که یکی از علل آن قوانین بسیار است که به کلافی سردرگم تبدیل شده است. به گفته وی، در ایران ۱۸هزار قانون و ۱۲هزار آیین‌نامه وجود دارد که خود این آمار باعث ایجاد رانت است. درحالی که در انگلستان ۳۰۰ قانون وجود دارد و بقیه قوانین براساس عرف و رویه قضایی مشخص می‌شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم اعلام کرد: مسیر ما اعتدال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. به گفته روغنی گلپایگانی، به‌دنبال جذب حداکثری هستیم و میزان استقبال نشان از یک گام در این هدف است و مطمئنا نرخ مشارکت در این دوره رشد خواهد کرد و سطح جایگاه اتاق بهبود چشمگیر داشته است.