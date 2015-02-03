طرح تعالی مدیریت در ۸۷۰ مدرسه خراسان شمالی اجرا می شود

عباس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه مدیریت آموزشگاهی یکی از مهم ترین برنامه های نهاد آموزش و پرورش به منظور ارتقای كیفیت است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده طرح تعالی مدیریت مدارس در خراسان شمالی طی مدت چهار سال و در ۸۷۳ مدرسه اجرا خواهد شد.

وی گفت: این طرح در راستای پیشبرد اهداف سند تحول بنیادین و سیاست های راهبردی بهبود مدیریت و ارتقای كیفیت آموزشگاهی در مدارس استان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

به گفته این مسئول امسال این طرح در ۷۳ آموزشگاه استان اجرا شده كه هرسال نیز بر این تعداد افزوده می شود.

وی اظهار داشت: طرح تعالی مدارس با نگاه تعالی بخش، مدرسه محور، كیفیت مدار و ... در راستای برنامه های اعلامی از سوی وزرات آموزش و پرورش اجرایی می شود.

سعیدی بستر سازی برای دست یابی به استانداردهای آموزشی، حركت به سوی نهادینه سازی نگاه تعالی بخش در امور مدیریتی آموزشگاه ها و افزایش انگیزه مدیران برای بهبود عملكرد را از جمله اهداف مهم در اجرای این طرح عنوان كرد.

معاون متوسطه اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین با بیان اینكه ارتقای فرهنگ كار تیمی در اجرای طرح تعالی مدیریت مدارس اهمیت ویژه ای دارد تصریح كرد: تقویت و توسعه مشاركت بین معلمان، دانش آموزان و اولیاء، یكی دیگر از اهداف مهم این طرح است.

خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۸۶۷ هزار نفر، ۱۶۵ هزار دانش آموز دارد.